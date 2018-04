Tardaste en sacar las garras

México

¿Han pasado cuatro, cinco meses sin vernos?

—Fue un 2 de noviembre, dos días después del jálowin te largaste —precisó Beth—. Nunca fuiste bueno para las fechas. Yo fui tu regalo del Día del Niño. Nuestro primer aborto fue un Día de las Madres. Te hiciste ojo de hormiga esa noche del Grito de Independencia y no supe más de ti.

—Me ponías los cuernos con Toño, el colocador de cortinas. Todos en el mercado lo sabían, menos yo. No vivo de lo que diga la gente, pero la gente dice cosas que matan, y tan campante.

—Porque supe que andabas con Bety, la de la papelería. Casi siempre te fui fiel. Tú, en cambio, a la primera chancluda que veías la dejabas sin calzones con la pura mirada. No me tuviste el mínimo respeto.

—Eso te lo metió en la cabeza tu madre. Nunca me quiso. De Bueno para Nada no me bajaba. Quería un Príncipe Azul para su nena: nadie del barrio la merecía.

—Te quería más que yo. Qué bueno que nunca te diste cuenta: hubieras sido mi marido y padrastro a la vez. No le fue fácil ser madre soltera en esta sociedad patriarcal. Pero tú le gustabas mucho, siempre me lo dijo: que tenía una rara fijación por hombres más jóvenes que ella.

—No cabe duda: estás enferma de la cabeza. Pudimos haber sido tan felices. Ella metía cizaña. Inmaduro. Mantenido. Siempre vio mal que trabajaras mientras yo estudiaba.

—Jamás entendí tu concepto de felicidad: no quisiste tener hijos. Yo pagaba la renta, el teléfono, la luz, el alquiler del salón de belleza que nos daba para comer; que te hayas metido con mi ayudanta fue el colmo.

–Fue ella la que se metió conmigo. Tú le gustabas. No soportaba que me quisieras. El día que nos descubriste ella sabía que volverías: inventó que a una clienta le urgía un peinado y estaría a las siete de la noche. A mí me llamó al cel y dijo: si quieres aquellito, es hoy a las seis o nunca más.

—Mira: lo pasado, pasado. Cuéntame, ¿cómo va tu vida? Yo necesito contarte algo rudo que pasó por la mía… Necesito tu punto de vista. Es invaluable para mí, ¿puedes tomarte un café la semana que viene?

—Supongo que sí, nos ponemos de acuerdo. Márcame o te marco, si gustas.

—¿Mañana en la noche puedes? Hoy no: andaré en casa de Pike, me está cuidando.

—¿Volviste con él? Le dijiste que regresabas conmigo y te largaste con el Édgar, su mejor amigo.

—Cogía muy rico, el Édgar, pero nada más me quería de pasiva. Y cuando yo tomaba la rienda, se ponía negro de celos: “¿Dónde aprendiste eso? ¿Te das cuenta lo depravada que eres?” Eran de hueva las discusiones con él: quería dejar a su mujer y vivir conmigo. Yo era su pretexto para que dejara a su vieja y sus tres enanos, el muy comodino. Oye, ¿qué día de la otra semana tienes libertad de tiempo? Te invito unas chelas, las necesitamos para relajarnos y que me orientes acerca de lo que te voy a contar… Estuvo intensooo.

—Me tienes en suspenso, no podré dormir. ¿Lunes o martes, luego de las 6 peme? No juegues, dame un adelanto: seguro tiene qué ver con el morillo al que dijiste le traías ganas…

—Estamos cerca de la casa de Pike, no puedo explayarme.

—Oh, entiendo. Espero la hayas pasado bien.

—Fue una relación muy intensa; estuvo muy fuerte. Un rato valió la pena, pero terminó en muy mal pedo.

—No es fácil aceptarte, tan liberal. A querer o no aún subsisten las apariencias. Tú te muestras tal cual eres y de nalga fácil no te bajan. Fui muy caradura, te comprendí lo más que pude. Pero me gané una famita: cornudo, pendejete, mandilón, hasta jotolín. Quizá con este chavo faltó claridad en la relación.

—De su parte. Yo fui muy claridosa. Hasta me pasé: “Mira chavo, me gustas, tienes buen tamaño, te aplicas, aunque te falta mucho por aprender; pero no te vayas a clavar, defiendo mi libertad y me disgustan los vatos controladores. Tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y cuando nos veamos le echamos ganas al asunto, ¿va?” El güey estaba muy morro y pendejo. Pero quiero contarte: todo se puso muuuy rudo. Imagínatelo. Los chavos son muy intensos, al grado criminal-criminal. Les da por la posesividad, no saben respetar. Como que hay un machismo neo, retorcidón, nada parecido al de nuestros padres: todavía eran medio rancherones, muy de “¡porque lo digo yo y basta!”.

—Nunca se puede complacer a todo mundo, reinita: tiene que haber autoridad o todo se vuelve un relajo soberano. Si no te hubiera soltado la rienda, seguiríamos juntos, eso me queda bastante claro.

—¡Ahora resulta que…! No digas mamadas. Duramos lo que teníamos que durar y punto. Con este chavo fue chido mientras estuvo lo intenso. Pero después valió madres: sangre, sudor y lágrimas.

—Somos muy territoriales. Nadie se meta con lo mío. Esta morra, o morro, es de mi propiedad, mía de yo y de nadie más. Luego, el enamoramiento disminuye, llega y se impone la costumbre. A ti no se te da, pero el afán de ser propietario del otro es intenso. Volvemos cosa al ser amado.

—Nel, el güey era súper mentiroso, mal pedo. Sentí la diferencia de edades. Y ahí valieron madre las cosas. Luego dijo que me amaba, pero eran mamadas: fingía para obtener beneficios. Y una da porque quiere, porque ama; porque cuando obsequia se obsequia. Pero yo no doy para que me quieran.

—¿Como cuáles beneficios sacaba ese wey? Digo, por si reincidimos.

—Supongo que pensaba: a esta ruca de 40 veranos me la voy a chamakear. Pensó que había dado braguetazo y desde ahí me dominaría: se creyó con la verga más grande de la galaxia, y supuso que estaba hambreada. Dedujo entonces que cuanto consumiéramos siempre debía pagarlo yo. El pedo es que yo me doy cuenta hasta que me doy cuenta. No creo haber vivido relaciones interesadas, sino de atracción mutua, equitativa. Pero el güey hizo una interpretación simplona de la reality: se creyó el más guapo, castigador; el que todo se lo merece de una, porque una está mendingando la satisfacción del deseo. La verdad, se balconeó como aprendiz de padrote de barrio aplicando unas técnicas muy ñeras: gáname porque no me mereces; aquí hay pero no te doy, a menos que supliques…

—¡Huyyy, tardaste en sacar las garras! No te concibo en el papel de arrastrada, de mátame pero no me dejes… Creo conocerte un buen.

—Pues sí, me le fui a la yugular al güey. ¿Ahhh: o sea que todo para allá y nada para acá? ¿Te crees la última coca del refri? ¿Piensas que ya estoy para arrebatar y no para escoger? Lo que parecía pocamadre terminó a mentadas de madre, y hasta sus chingadazos se llevó el man.

—Suele pasar, creo yo, si te pasas de vivo.

—¡Claro, tú lo sabes! A mí me duele descubrir que el güey con el que crees compartir es un pendejo sin güevos. Salió huyendo del depa, despavorido…

—Eres una malvada, ahora nene crecerá traumado.

—Nel. Resultó ser un puto cínico: pensó seguro que estaba con sus pendejas.

—Y salió con su pinche chipote, por cabrón, por traicionar a la pasión, a la querencia, al placer, al amor: por traicionar todo. Haces el recuento de los daños. Me di cuenta que conmigo nunca tuvo detalles, amabilidades. Eso encabrona mucho. ¡Me tengo que ir! Como que me siento en crisis. Ahora que esté sola vamos por unas chelas y nos sentamos en la banqueta a platicar, a ver pasar gente, ¿va?

—Va. Cuídate. Se te quiere.

* Escritor. Cronista de “Neza”.