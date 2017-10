La cumbia es música de resistencia: Systema Solar

Guanajuato

El grupo colombiano Systema Solar ha hecho de la música tradicional colombiana una especie de adaptación a nuestro tiempo, pero sin hacer a un lado sus raíces, dentro de un estilo que ellos mismos llaman como Berbenautika: hip hop y techno junto a la cumbia, el bullerengue o la champeta.

"No tenemos nada en contra de los que hacen cumbia tradicional, ni de los que se aferran a las tradiciones como tal, pero siento que nosotros vamos explorando con las nuevas herramientas, con la tecnología, lo que hace que la música tome otro color, porque inevitablemente el folclor no es el mismo tocado con instrumentos electrónicos, no va a sonar igual, aunque conserve los mismos patrones", dice Arturo Copas, uno de los DJ que integran la agrupación, creada en 2006 para inaugurar la Bienal de Arte de Medellín.

TE RECOMENDAMOS: La cumbia poner a bailar en el Cervantino.

Con el espectáculo "Rumbo a Tierra", el colectivo músico-visual se presentó la noche de este lunes en la Alhóndiga de Granaditas con una propuesta que busca alejarse de los géneros, como la cumbia, la salsa o el vallenato, "porque estamos haciendo música con lo que tenemos y lo que se nos presenta para poder transmitir nuestro sentir y nuestro pensamiento".

Previo a su presentación, Walter Hernández, vocalista del grupo, recordó que la interpretación de la cumbia en Colombia se ha transformado con el paso de los años, incluso depende de la región en la que se interprete, y en el caribe colombiano se escucha ya sea a partir de la gaita de cera, del acordeón o de la flauta de anillo.

"La cumbia es una música de resistencia, de celebración de lo colectivo y eso nunca se pierde en lo que hacemos, así sea que interpretemos con interfaces electrónicas. Eso es lo que se mantiene, el espíritu que tiene: en cada región se mantienen los patrones fundamentales en su cadencia y en su espíritu reivindicativo, eso no se pierde aunque tenga chips. La tradición no es nada sin la innovación y ese es un círculo permanente de la vida, es algo que no se puede detener".

Systema Solar se ha presentado en los principales festivales en el mundo; Oliver Stone, por ejemplo, eligió el tema "¿Quién es el patrón?" para incluirla en la película Savages, siendo una propuesta que apela a la conexión con los sonidos contemporáneos, de ahí que tengan una propuesta visual dentro de sus espectáculos, a cargo de Vanessa Gocksch.

Propuesta construida a partir de relatos urbanos a los que llaman documentales bailables, porque su música nace de la necesidad de conectarse el Caribe de Colombia, una gran inspiración para decir lo que uno vive, enfatizó Walter Hernández, vocalista de la agrupación.

"La vertiente sonora de nuestra propuesta está en la cumbia, la gran matriz, la madre de nuestra música y de la cual se desprenden sonidos, aires que están unidos a la música que hacemos".





FM