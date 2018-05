La maldición de Superman: muertes, desgracias y locura

Ciudad de México

Superman es, sin duda, uno de los personajes más populares de la cultura popular del siglo XX. Pero la muerte de Margot Kidder —quien interpretó a Lois Lane en la versión fílmica de 1978, al lado de Christopher Reeve—nos recuerda un rumor que ha circulado durante décadas y que habla de una supuesta maldición.

Y es que quienes interpretan al famoso 'Hombre de Acero' a menudo sufren accidentes o tienen muertes dolorosas, y lo mismo sucede con algunos de los actores que han participado en las distintas versiones cinematográficas de Superman.

TE RECOMENDAMOS: Murió Margot Kidder, Luisa Lane.

Superman es un personaje creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, y que saltó —o, mejor dicho, 'voló'— del mundo de los cómics a las pantallas de la televisión y el cine, en adaptaciones que dejaron una honda huella en la cultura popular del siglo XX y lo que va del XXI.

Sin embargo, como todos los personajes famosos, Superman tiene un lado oscuro: según una creencia popular, el 'Hombre de Acero' porta una poderosa maldición que ataca a quienes lo encarnan en la pantalla —o quienes participan en alguna de esas adaptaciones— y les acarrea desgracias, infortunios, accidentes y, en los peores casos, espantosas muertes.

Es claro que no existen elementos racionales para afirmar que, en efecto, la maldición existe. Aun así, resulta interesante —y, por otro lado, muy triste— recordar los casos de actores que, supuestamente, han sido víctimas de la llamada 'Maldición de Superman'. Aquí algunos ejemplos notables.

George Reeves





Este actor encarnó a Superman en un filme de 1951, y es recordado como por la serie de TV 'Las aventuras de Superman'; sin embargo, su carrera no prosperó porque estaba encasillado en el personaje.

La maldición lo alcanzó el 16 de junio de 1959, días antes de casarse, cuando fue encontrado muerto en su casa a causa de un balazo, junto a su pistola. Se presumió suicidio, pero nunca se hallaron sus huellas en el arma homicida; algunos dicen que se trató de un 'ajuste de cuentas' por un affair con la esposa de un ejecutivo de la MGM.

Christopher Reeve





Quizá el Superman más carismático de todos, y protagonista de la cinta clásica de 1978, este actor británico también tuvo problemas para librarse del fantasma del Hombre de Acero y destacar en otro papel.

En 1995, mientras montaba a caballo, Reeve sufrió un accidente que lo dejó paralítico del cuello para abajo. Tras nueve años de sufrimiento, murió en 2004 por complicaciones cardiacas debidas a su condición médica.

Margot Kidder





La actriz recién fallecida —cuya causa de muerte no ha sido revelada— siempre negó la existencia de una maldición. Sin embargo, en abril de 1996 fue hallada deambulando por las calles, delirando y en un ataque de paranoia: aseguraba que su computadora había sido hackeada y que su esposo trataba de matarla.

Después se supo que Kidder sufría de trastorno bipolar. Aunque participó en numerosas películas y series de TV, nunca logró superar el éxito que le dio el rol de Lois Lane.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es el responsable de la muerte de Superman?

Bud Collyer





Este actor dio su voz a la serie animada de Superman en los años 40, y después retornó para la serie de la CBS 'The New Adventures of Superman' en 1966. Pero tres años después murió de problemas circulatorios, a la edad de 61 años.

Lee Quigley





La participación de este actor en la cinta de 1978 fue breve, pero inolvidable: encarnó a Superman cuando era un bebé. Murió en 1991, a la edad de 41 años, por abuso de solventes.

Dana Reeve





La viuda de Christopher Reeve también parece haber sido una víctima de la supuesta maldición pues, aunque no fumaba, murió de cáncer de pulmón dos años después que su esposo. Tenía 44 años.

Marlon Brando





El famoso actor de cintas emblemáticas como 'Un tranvía llamado deseo', 'El padrino', 'El último tango en París' y 'Apocalipsis ahora' también participó en la cinta de 1978, encarnando a Jor-El, el padre de Kal-El —o sea, de Superman.

Brando tuvo una vida familiar tormentosa: su hijo Christian pasó años en prisión por el asesinato del novio de su media hermana Cheyenne, quien terminó suicidándose en 1995. Después de ello, Brando vivió recluido. Murió en julio de 2004, tres meses antes que Christopher Reeve.

Richard Pryor





El famoso cómico afroamericano interpretó al villano Gus Gorman en Superman III (1983). Tres años después, se le diagnosticó esclerosis múltiple. Murió de un paro cardicaco en 2005, a la edad de 65 años.

Jerry Siegel and Joe Shuster





A los creadores de Superman tampoco les fue muy bien que digamos: sus infortunios empezaron cuando vendieron los derechos del personaje por una bicoca, y a pesar de numerosas disputas legales, no recibieron ninguna regalía por todas las ganancias que el personaje generó.

En los años 50, Shuster empezó a perder la vista e, impedido para seguir dibujando, se empleó como mensajero para poder vivir; un día, llevó un paquete a las oficinas de DC Comics, y el director lo llamó a su oficina, le dio 100 dólares para un abrigo nuevo y le recomendó que buscara otro empleo.

Para 1976, Shuster estaba prácticamente ciego. Al final, Siegel emprendió una campaña de desprestigio contra DC Comics que rindió frutos, pues la dueña de esta empresa —Warner Communications— accedió a pagarles una pensión vitalicia de 20 mil dólares anuales. Shuster murió en 1992 y Siegel en 1996.





FM