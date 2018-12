Suerte señalada

Mauricio Flores

Narrada a ritmo de vértigo, “prefiero vivir un día como león que mil como cordero”, All in, Sinatra, con la que Pedro Zavala (Ciudad de México, 1981) obtuvo el premio Mauricio Achar-Random House 2018, no es una novela convencional, de esas que nos cuentan las dilatadas existencias, de colectivos o personas, en devenires ya presupuestos por autor y lectores desde sus primeras páginas.



All in… es como una explosión que narra lo sucedido a un viejo profesor universitario en unas cuantas jornadas. Días, tardes y noches que se confunden al amparo de las luces artificiales de los grandes casinos de Las Vegas, hasta donde Génesis Montesinos llegó convencido de que la vida occidental está podrida. Bien podrida. Quizás infundido por Fitzgerald, el de los personajes aparentemente perfectos, pero en realidad consumidos y condenados, como el mismo profesor.



Qué hace un distinguido académico en Las Vegas jugando al póquer, “la última profesión del hombre libre”, en las soledades de su tiempo, en esa nueva realidad que parece devorarlo hasta el aniquilamiento total; seduciéndolo a la vez con el glamur del triunfo, el dinero y la diversidad de excesos que se obtienen mediante ambos. Pues saltar al vacío, qué otra cosa puede hacer, si bien ese vacío sea el espacio en el que el novelista recrea el encadenamiento de azares que la vida le tiene destinada a Montesinos, justo en el lugar “para las mayores apuestas en el mundo”. La suerte y el tiempo señalados, “¿en qué maldito momento comenzó esta locura?”, y de los que el profesor no escapará. (“El tiempo somos nosotros”, escribió Revueltas).



Cómo es que las cosas suceden cuando suceden, no antes ni después. Quien busca encuentra, dicen, aunque en ocasiones nos extraviemos en los afanes de la misma búsqueda. Jugar es ganar, o no, es también perder. Cuestiones que sabe el profesor Montesinos (ocultas intenciones más perversas) y a las que se entregará desde su soledad y su tiempo. A resolución de vértigo, como jugada de naipes, impresa por el novelista.