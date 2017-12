Muere Sue Grafton, autora de novelas policiales

Santa Bárbara

La escritora estadunidense Sue Grafton, reconocida por las novelas de crímenes y detectives que escribió durante más de tres décadas, murió a los 77 años en California a causa de un cáncer, informó hoy la familia.

"Queridos lectores, lamento decirles que Sue falleció anoche después de una batalla de dos años contra el cáncer. Estaba rodeada de la familia y de su devoto y adorado esposo, Steve (Humphrey)", escribió en Facebook Jamie Schmidt, una de sus hijas.

La escritora, quien nació en el estado de Kentucky, vivía desde los 60 en Santa Bárbara y desde allí se hizo famosa con la serie de novelas conocidas como "El abecedario del crimen", debido a que el título de cada libro empezaba con una letra del alfabeto.

En 1982 comenzó con la publicación del libro A de adulterio y llegó en 2015 a la letra "Y" con el libro "Y de ayer" ("'Y' is for Yesterday", en inglés) completando 25 novelas en serie sobre el detective privado Kinsey Millhone, el personaje de ficción creado por ella.

Aunque este año la novelista había anunciado la publicación en 2019 de Z is for Zero, su hija Jamie anunció en el corto comunicado que "el alfabeto terminó en Y" a petición de su propia madre.

"Muchos de ustedes también saben que ella era firme con que sus libros nunca serían convertidos en películas o programas de televisión, y en esa misma línea, ella nunca permitiría que un escritor fantasma escribiera en su nombre", detalló.

