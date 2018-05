Steven Wilson: “Hoy la música es desechable al instante”

México

Steven Wilson goza en estos días de aceptación en el mainstream. Lo que para unos es un logro importante por tratarse de un músico de calidad, para otros es un pecado imperdonable. Parte de ello tiene que ver con su disco más reciente, To the Bone (Caroline International, 2017), un acercamiento a la música pop.

Wilson presentará hoy su segundo concierto en el Auditorio BlackBerry a las 19:30 horas, ante un público que lo adora y viceversa, como afirma en entrevista con MILENIO. “La primera vez que vine a México me enamoré de la gente y su hospitalidad, su actitud hacia la vida y la alegría que tienen”.

Respecto a To the Bone, el músico, que en los años 80 comenzó a despuntar como líder del grupo Porcupine Tree y ha seguido una flamante carrera solista, considera que “se ha usado mucho la palabra pop para hablar del disco. Yo no pienso en él como en un álbum de ese género, sino en uno de Steven Wilson. Las buenas melodías, las canciones, acordes y ganchos pegajosos siempre han estado en mi música”.

El músico asegura que desde el principio de su carrera el pop ha sido parte de su sonido. “Lo diferente en To the Bone es que eliminé los elementos de rock más conceptuales y me enfoqué más en el arte de escribir canciones con letras pegajosas. Pero si miras mi discografía, no es tan diferente de lo que he hecho”.

Háblanos sobre el Día de las Tiendas de Discos, que tanto aprecias.

Soy gran seguidor de esta celebración. Publiqué un disco ese día —21 de abril— con la pieza “How Big the Space”, un vinil de 12 pulgadas con música que fue grabada en las sesiones de To the Bone, pero ue no fue incluida. Estoy muy orgulloso de él porque solo se vendió ese día y no va a ser reeditado, ni tampoco incluido en un compacto o en descarga.

¿El disco es un objeto cultural?

¡Por supuesto! Creo que los discos se están volviendo casi como antigüedades. Los precios de las ediciones originales de los años 60, 70, 80 o 90 se han incrementado porque creo que han alcanzado el mismo estatus que equivale casi a comprar una pintura, un mueble antiguo o un libro del siglo XIX. Casi han adquirido ese mismo nivel porque son una parte de nuestra historia, de nuestro pasado y tienen la habilidad de llevarnos de regreso a diferentes estilos. Muchos de los discos que escucho ahora son los que escuchaba cuando tenía 11 o 12 años, porque para mí es una cuestión de nostalgia tratar de recapturar la alegría que tenía cuando descubrí el pop y el rock, ese tipo de inocencia que tenía cuando escuché por primera vez a Led Zeppelin, The Cure y grupos así. Mucha gente está viendo estos discos de vinil como artefactos históricos.

¿Qué disco te resultó esencial cuando eras un joven?

Todos los discos que fueron fundamentales para mí son los que mis padres escuchaban. Hablo de cuando yo apenas tenía como siete u ocho años. No necesariamente estaba interesado en la música en esa época, aunque tuve mucha suerte, porque el gusto de mis padres era muy amplio y muy ecléctico. Algunos de los discos que ellos tenían eran, por ejemplo, de Abba, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Dinah Washington, Frank Sinatra... Yo escuchaba todos estos discos y, sin darme cuenta si me gustaban o no, de alguna manera formaban mi ADN musical.

¿Las nuevas generaciones oyen la música de la misma manera que la tuya?

¡No! Parte de la gran cuestión es que en estos días el mundo de la música moderna tiene que ver con la disponibilidad. Mientras que antes uno se pasaba años encontrando, coleccionando y ahorrando dinero para comprar discos caros, descubriendo música de manera muy creativa, totalmente inmerso en los discos durante mucho tiempo, ahora prácticamente toda la música está disponible y, por lo tanto, es instantáneamente desechable. Ya no hay el mismo compromiso que antes, porque ahora puedes escuchar todo el catálogo de los Beatles de manera instantánea y también puedes desecharlo en un momento.

¿Qué es la música?

Algo mágico que requiere que el escucha relacione con su experiencia. La belleza y la magia de la música es que no sabes, con seguridad, cómo debes interpretarla, lo que significa que cada quien se ve reflejado en ese espejo y la vincula con sus vivencias. Una cualidad especial es que la misma pieza de música puede significar cosas muy diferentes para cada quien.