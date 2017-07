Toluca

Herson Alan Barona Ortiz, tiene 31 años, es ganador de la categoría de poesía en el certamen Sor Juana Inés de la Cruz por el libro "Kamikaze - sic". Un joven que se describe como un novato en el mundo de la literatura, pues incluso cuestiona hasta dónde debe llegar un escritor para ser destacado en su carrera.

Para desarrollar esta obra, tomó los diarios de los propios pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial de aviones de guerra, quienes usaron su cuerpo como armas. "Son diarios que llevaban cuando estaban en entrenamiento, reescribí eso en poemas.

"La historia nunca se termina de contar, muchas veces tenemos una realidad en mente, diferente a lo que realmente pasó. Por ejemplo, se cree que eran hombres valientes que estaban dispuestos a perder la vida por defender a su nación; sin embargo, no es así, muchas veces usaron a estos chicos como armas humanas incluso contra su voluntad".

Un joven tímido al que no le gustan las cámaras ni los foros, explicó que decidió participar en esta edición del concurso internacional impulsado por sus amigos, quienes incluso fueron galardonados en ediciones anteriores. "Coincidió con que estaba finalizando mi obra, tenía lista esta pieza con algunos detalles por retocar. Me pareció que no era -tan- malo y entonces lo inscribí".

El poeta platicó que "quizá no lleva nada de tiempo" activo en este mundo de las letras, aunque escribe desde hace 12 años pero no ha publicado ninguna obra, sino la galardonada será la primera que llegue al papel y los ojos de un público crítico.

Por su poemario intitulado "Álbum", que presentó con el seudónimo Gazmuri, se llevó el tercer lugar en el Premio Nacional al Estudiante Universitario 2013. Se trata de una promesa de la literatura que destaca en una generación de escritores por su sensibilidad y la firmeza con que presenta historias desde un punto de vista más humano.

Barona Ortiz, tiene en la imprenta otra edición, es decir, habrá dos libros de su autoría en circulación. "Estarán juntos, pero eso no significa que lleve mucho tiempo en este medio".

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Letras Hispánicas y Estudios Latinoamericanos, se inspira en eventos históricos que jamás logran desentrañarse al grado de conocer la verdad, pues si bien hay historias o documentación sobre algunos momentos, resulta complejo que una sola visión aglutine la verdad única.

"En este caso, tomé esos escritos de los involucrados en la aviación de cuando estaban en entrenamiento, en acción o cuando subían al avión con la conciencia de que perderían la vida", fue un trabajo de archivo sobre los estudios respecto de ese fenómeno, además de entrevistas con hijos de esos kamikaze.

El poeta indicó que para realizar la investigación sobre estas historias viajó a Estados Unidos, porque se suele creer que eran tipos temerarios, con mucho valor y la ilusión de salvar a su país que estaba en guerra, pero la realidad es que casi todos fueron obligados. Japón estaba sobrepasado por el Ejército norteamericano y la opción fue emplear a los combatientes como armas humanas. "Usaron los cuerpos, mucho en contra de su voluntad. Lo que quería era hacer un ejercicio de revisionismo histórico.

"De lo que se trataba es reinventar, re elaborar y presentar en otro formato la voz de esos hombres ante una historia equivocada, que los representa en sentidos completamente diferentes a lo que plasmaron en sus diarios".

Amplió que en puerta está un compilado de poemas que podrían convertirse en libro, relacionado con el olvido, la forma en que son recordados los objetos y que dan vida en la memoria a momentos atesorados.

En suma, habrá varias poemas de este autor joven entre las manos de los lectores, ediciones que por mucho tiempo quedaron guardadas a la espera del mejor momento.

RAM