Reconocen el talento vocal de María Caballero

Álamos, Sonora

Desde hace ya varios años, México es tierra fértil en materia de voces, aunque “hace falta que vengan a escucharlas”, dijo ayer la soprano María Caballero. La intérprete originaria de Navojoa recibió la medalla al Talento Joven en Canto Operístico en Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) de manos de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

Entrevistada luego de la entrega de reconocimientos, la cantante de 26 años agradeció la presencia de la gobernadora en el festival, porque “hizo el favor de apoyarnos. Sin embargo, hay muchas colegas jóvenes que también merecen este apoyo”. En la ceremonia celebrada en el Palacio Municipal de Álamos la noche del sábado también se entregó la Medalla Alfonso Ortiz Tirado a la soprano Rebeca Olvera por su trayectoria, así como el Reconocimiento al Mérito Académico al maestro Rogelio Riojas-Nolasco.

María Caballero mencionó que su gran modelo es la soprano ruso-austriaca Anna Netrebko. “Digan lo que digan, ella es la diva de la ópera y siempre ha sido un ejemplo para mí, desde que era muy chica. También admiro a muchas otras que son increíbles y, entre las mexicanas, a María Katzarava, que es un ejemplo cantando por el mundo”.

La soprano comentó que a los 17 años salió de Navojoa para estudiar en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y luego siguió su formación con diferentes maestros, como el tenor Francisco Araiza. “En esos años siempre escuchaba sobre el FAOT: que sus conciertos se llenaban, que había que apartar habitaciones en los hoteles desde un año antes y que invitaban artistas reconocidos mundialmente. Fue cuando me di cuenta de que este festival valía la pena”.

La soprano dijo que ama cantar y que tiene “una responsabilidad con país y con mi estado. Admiro a todos los cantantes mexicanos que intentan hacer carrera en otros países y están luchando porque el nombre de México esté en lo alto. Todos tenemos esa responsabilidad. Aquí en Sonora hay mucho talento, como el de Ariadne Montijo, que tiene una voz única. Lo que tenemos que hacer es impulsarnos y buscar que nos apoyen para poder llegar a ese nivel de Anna Netrebko o los mexicanos que son estrellas internacionales”.

Con 26 años de edad, Caballero habló sobre su experiencia como becaria del Estudio de Ópera de Bellas Artes. La institución “convoca a todos los jóvenes del país y escogen a un grupo muy pequeño, entre 10 y 12 cantantes. Todos pasan por una audición, por lo que en verdad son los mejores talentos del país. Es un gran compromiso estar ahí”.

La cantante afirmó que se siente muy bien en esta etapa de su carrera porque su voz responde muy bien. “Disfruto mucho lo que hago, porque es muy fácil cantar ahora y espero que así siga siendo por mucho tiempo —afirma entre risas—. Dicen que el talento se acaba, y que, entonces, lo que sigue es aprovechar la técnica que se ha aprendido”.

También está preparada para emprender nuevas experiencias. “La ópera contemporánea tiene lo suyo. Nunca la he interpretado, creo que es interesante aprender a cantarla, porque es prácticamente otra carrera. pero estoy muy abierta a aprender. He cantado Mozart o Puccini, pero me falta seguir aprendiendo y creciendo”.