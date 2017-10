Snapchat y Koons tenían una sorpresa, pero algo lo arruinó

Snapchat hizo una alianza con el legendario artista estadunidense Jeff Koons para colocar algunas de sus esculturas en varios lugares icónicos del mundo de forma simultánea a través de la realidad aumentada.



El proyecto Art Around You permitirá a los usuarios fotografiar la imagen de obras de Koons como Balloon Dog o Rabbit en lugares como el Central Park de Nueva York, frente a la Opera House de Sidney, en el Hyde Park de Londres, ante la Torre Eiffel de París o en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

El problema es que Snapchat quiso crear misterio en las horas previas al gran anuncio. Pero todo lo que podía fallar, falló.

¿Qué salió mal?

Desde la tarde del lunes, los empleados de Snapchat comenzaron a tuitear mensajes atípicos que incluían el enlace art.snapchat.com. Al entrar, aparecía una foto del Central Park en Nueva York detrás de un reloj virtual que daba la cuenta regresiva.

En poco tiempo, algunos usuarios se dieron cuenta de que la hora de término del contador coincidía con el momento en que Evan Spiegel, CEO de Snapchat, haría un anuncio durante una entrevista con Vanity Fair.

Lo que la compañía no tomó en cuenta es que su reloj es vulnerable al hackeo. Pero la forma en quie el misterio fue revelado requiere los conocimientos más rudimentarios de uso de una computadora.

Bastaba con adelantar la hora en el sistema para que la página de Snapchat creyera que ya se había cumplido el tiempo y mostrara el contenido oculto.

¿Cómo funciona?

Sólo hay que abrir la aplicación y apuntar la cámara del celular a la zona en la que están instaladas de forma virtual las obras.

En una entrevista con la vesrión británica de i-D, Koons dijo que la tecnología "nos permite apreciar otras formas del arte. Me parece maravilloso que la gente pueda levantar su teléfono y sentir la libertad de hacer algo estética y emocionalmente placentero, sólo por sentir la experiencia".

"Jeff Koons es un artista reconocido por transformar objetos cotidianos —como un simple globo— en obras de arte icónicas", dijo Snapchat en su sitio web.

Snapchat animó a más artistas a presentar sus proyectos de realidad aumentada con una sección en la que se lee artists welcome (artistas bienvenidos).

