¿Sin tiempo pa’l súper, pa’l tianguis?

Mire, dice la doña: usted se forma y espera a que ellos terminen de acomodarse. No se arrepentirá; traen buenos productos y baratos, lo que es mejor. Vienen los tres desde Ecatepec, Ecatepunk. Ella, la que viste como monjita, dice que su papá —el don que va y viene con el diablito— era obrero en una fábrica de plástico. Ya casi a los 60 de edad se quedó sin trabajo. Cayó en depresión. Panchita, su esposa, es la que despacha. Vio por él en la etapa más dura, cuando quiso quitarse la vida; se sentía inservible el hombre: tengo que conseguir para el gasto, tú necesitas para la escuela, tu mamá sola no se dará abasto.

La que viste como monjita me dijo: solo contamos con la vieja combi; un día a mi má se le iluminó el coco: anda, levántate y vamos a la Central de Abasto, dijo a mi pá; no nos haremos ricos pero sí para irla pasando; déjate de hundir y flota y flota: todavía nos haces falta. Salimos los tres hasta la Central de Abasto, a comprar hortalizas, frutas y verduras. Baratísimo, nunca pensé lo que sería comprar sin intermediarios. Da gusto ver tanta comida viva: chícharos, zanahorias, chiles poblanos, papas, cebolla, limones, calabacitas tiernas, pimiento morrón, jalapeño, pepinos, tomate verde…

Al regreso nos perdimos y por Rojo Gómez dimos al paradero Pantitlán. Qué gentío. Cuánta humanidad a la corre y corre, dispuesta a primero morir que llegar tarde al trabajo. Yo no conocía este lugar, pero mamá Panchita y yo nos miramos a los ojos, entramos por la avenida Hangares y nos gustó esta salida del laberinto: Mira, le dije a má Panchita: vamos a ver con quién nos arreglamos.

Mis papás son mayores de edad. Ella peca de limpieza. Pregunto entre los distintos vendedores y le recomendaron: usté baje su mercancía, no obstruya la salida de los pasajeros y póngase a trabajar: ya estará de Dios, hay lugar para todos, si vamos a caber en el infierno, cuantimás aquí. Si los molestan los inspectores del Metro o los policías, no se apuren: siempre habrá modo de arreglarse, nomás échenle ganas.

Y sí, Panchita no pregunta, actúa: estaciona la combi y baja bultos. Mi papá estaba miedoso, pero a mi mamá se le cuadra: a ver si no nos metemos en problemas, mejor vendamos donde ya conocemos. Nada, aprovechemos la prisa de la gente. Pasaban las tres de la tarde. Bajé los huacales que compramos en la Central, las bolsotas de plástico, y las pequeñas para despachar la mercancía; mi papá habilitó una sombra con lona de rafia, má colgó la báscula, casi en esa esquina de Villasana y Braniff, en la colonia Aviación Civil. Barrimos el triple de espacio que ocuparíamos. Los policías de la salida solo miraban, cuchicheaban. Personal del Metro salió y dijo a Panchita: nomás no obstruya la salida. Y nos tomaron fotos. Para qué, quién sabe. Mi papá sufrió para colocar lo que sería el mostrador, improvisado con los huacales. Los marchantes se acomiden y nos echan la mano.

Mi mamá es firme, pero tranquila. En su cerebro traía el esquema de cómo quería su puesto: rodeada por los costales y cajas. A ver a qué hora inicia la venta, nos apresuraban. Calma. Má muy calma siempre. Y muy educada: ya casi, nomás riego tantito para refrescar el piso. Hacia las cinco de la tarde comenzamos. A la gente le gusta mucho lo que escogemos para ella: hermosas zanahorias, pimientos verdes y rojos, verdolaga limpiecita, rábanos de enorme rabo, lechuga, acelga, espinaca, apio, enormes jitomates que ni ve uno de mercado. Nos gusta ofrecer la calidad para nuestros marchantes. Ya que nos identifiquen, calcularán la hora en que llegamos.

Usted verá a la gente del Metro: corren como caballos desbocados, como chivos locos, como gallinas espantadas para llegar a tiempo. ¿Usté pensaría que se van a detener a comprar la verdura para la ensalada, el jitomate para la sopa, los poblanos para los chiles rellenos, cuaresmeños para rellenarlos con atún y capearlos con harina y comerlos bien doraditos? Pues sí: atinamos al horario, la gente viene cansada, quiere relajarse, sale y encuentra en nuestro puesto y deveras, créame: es muy bonito, ordenado, limpio, saludable. Yo creo que la vista de nuestra mercancía llena el alma, los anima: se ponen alrededor de nosotras mientras mi pá sigue yendo y viniendo de la combi. Los policías tienen mucho en qué entretenerse en la Braniff. Pedimos a la gente que se forme, como van llegando. Siempre damos más gramos de los que esperan: mi mamá les pone lo que llama el pilón: dos o tres piezas extra para que conozcan la berenjena, la remolacha, el jengibre.

Antes me entraban nervios, pensé que la clientela no esperaría. Pero no, ya nos conocen y aguardan. Vecinos de las colonias El Arenal, Caracol, Aviación Civil, hasta de la Federal. Principalmente señores de edad. Escogen y tren su propia bolsa: se pierden entre el gentío y los camiones que van para todos lados.

Mi papá es el que más se desespera, siente que no se da abasto para allegarle tomates, papas, cebollas a mi mamá, que llena una y otra vez la báscula, pone el pedido en la bolsa, lo entrega, cobra y se da tiempo para chulear su mercancía: mire qué bonita viene hoy la remolacha, chula la alcachofa, grandotas salieron las lechugas romanas y las orejonas; llévese otra, están muy baratas.

Y sí, la gente agradece la calidad y el precio, ¿dónde halla en estos tiempos bueno, bonito y barato? Con nosotras y mi pá. Buscamos cómo sobrevivir y descubrimos que sirviendo a los demás se vive con alegría: es bonito ver a la gente marcharse contenta porque los tratamos como humanos, con cariño; ya hasta tenemos algunos conocidos, amistades, echamos vacile, en ratitos plática, pero nunca dejemos de atender, porque con todo y la calma, la gente tiene mucho que hacer todavía en casa.

Cuando pensamos que el mundo se nos cerraba, cuando veíamos más negro el panorama, descubrimos que lo que la gente del campo produce, en la ciudad hay quien lo espera con gusto, personas dispuestas a hacernos el gasto, y por eso buscamos lo mejor y más limpio, lo pachoncito y jugoso, fresco, para que cuando coman se acuerden de nosotros, que venimos de Ecatepunk a la Central y luego al Metro, para que quienes no tienen tiempo de ir al súper, al tianguis, al mercadito de la colonia, lleguen a su casa con algo que llevarse a la boca: unos pepinos rebanados con limón, una ensalada de espinacas o verdolagas con aceite de oliva y vinagre, hum, qué rico.

Dice la muchacha que le apena su pá Pancho, más cuando dice: dénme tantito respiro, déjenme tomar aire, espérense tantito. Mi mamá Pancha atiende a la clientela y nomás le dice mi papá: échale más limón a mi huacal del mostrador, dales la prueba, enséñales lo bonita que está ahora la col, las alcaparras: es muy claro que de la vista nace el amor y con amor les ofrecemos la fruta de la tierra, para que se vayan muy gustosos y no olviden la salida de los vagones, del andén, de los torniquetes que dan hacia aquí, siempre acercándoles lo más fresco de la temporada. Así ellos viven y nosotros nos mantenemos. Eso me dijo en plática la que viste como monjita. Póngase listo, que ya despachan.

Escritor. Cronista de "Neza".