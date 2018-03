Los Simpson inventaron una palabra... y ya está en el diccionario

Ciudad de México

Hace 22 años, cuando Lisa Simpson investigaba la verdadera historia del fundador de su ciudad, Jeremías Springfield, una palabra inventada por los creadores de la caricatura apareció en el epígrafe del personaje.

TE RECMENDAMOS: Homero Simpson platica con pasajeros en vuelo argentino

"Un espíritu noble 'embige' (agrandece) al hombre más pequeño", dice la frase del padre de Springfield que es recordada y transmitida de generación en generación a sus ciudadanos.

▶ VIDEO: #LosSimpson inventaron una palabra... y ya está en el diccionario https://t.co/a30MAfdrLX



Tiene perfecta validancia pic.twitter.com/N5YUd2ONRn — Milenio.com (@Milenio) March 7, 2018





El asunto es que 'embige' (embiggen, en inglés) no es una palabra real.

Fue un invento de Dan Greaney, uno de los escritores de la famosa serie estadunidense.

Sin embargo, hace unos días, el Merrian-Webster, asociación que por más de 150 años ha curado e informado sobre el lenguaje en Estados Unidos, decidió que embiggen sería una de sus nuevas 850 palabras en su diccionario.

A noble spirit embiggens the smallest man.



Also, 'embiggen' is now a word we enter. https://t.co/3XmkZO0ralpic.twitter.com/wLUDsWIAga — Merriam-Webster (@MerriamWebster) March 5, 2018





Aunque no existe una traducción al español, embiggen es un verbo transitivo que puede utilizarse de manera informal y humorística y significa "hacer algo más grande o más expansivo".

Luego de que el diccionario Merrian-Webster hiciera el anuncio, el escritor de los Simpson Michael Price felicitó a Dan Greaney por haber creado una nueva palabra.

I will say this: If ever there was a time in which we needed a noble spirit to embiggen even the smallest man, this is it. — Dan Greaney (@dangreaney) March 6, 2018





Embiggen aparece en el capítulo "Lisa, la iconoclasta", de la séptima temporada de la serie que fue transmitido por primera vez en febrero de 1996.

I will say this: If ever there was a time in which we needed a noble spirit to embiggen even the smallest man, this is it. — Dan Greaney (@dangreaney) March 6, 2018













ALEC