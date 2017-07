Sigues con tu ‘brujer’, ¿verdad?

México

—¡Contéstame, animal! —dijo ella. Sentado frente al televisor, él la miró de reojo y volvió la mirada a la pantalla: las noticias mostraban escenas de la corriente de un río sobre la que flotaban cadáveres de animales, de humanos, troncos de árboles—. ¡Te sigues acostando con la puta de tu mujer? ¿Te faltan güevos para decírmelo?

Afuera, el aguacero escampaba. Un perro friolento cruzó la calle, se escuchó un golpe seco y el motor de un auto aceleró su marcha. Corrieron hasta la ventana: el hocico del animal —un french poodle mediano, blanquísimo— derramaba sangre y sus ojos, fuera de órbitas, lo emparentaban más con una liebre desollada que con un falderillo en desgracia; aun así, se posaron en la pareja que lo miraba desde el primer piso de un edificio grisáseo.

—Lo mató —dijo él.

—Hazte pendejo, no cambies de tema —dijo ella y encendió un cigarrillo—. ¿Te acuestas o no con la perra esa? ¿Puedes decirme ya qué te detiene a su lado? ¡Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Acaso no tienes el suficiente valor para decirle que ya no la amas, que a quien quieres es a mí, a quien has tenido ocho, ¡ocho años!, de su querida, su amante, su puta? ¿Que no colige que a ustedes los hombres el amor les dura poco y que es una quien tiene que andar de arrastrada, de zalamera, para que el amor no se muera todito? ¿Que no se da cuenta de que todo lo que haga ya será en vano; que hijos, nietos, sobrinos, todo puede menos que el amor que me tienes? ¿O era pura palabrería, güey, pura labia tuya para que te siga abriendo las piernas, lamiendo los güevos, yendo por las cervezas a la tienda, preparando el desayuno para que te vayas otra vez con ella, quesque ahora sí dispuesto a decirle todo, todito lo que entre tú y yo pasa? ¿O es que todavía te acuestas con ella, rejijo de la rechingada? ¡Mírame, mírame: hace ocho años yo tenía 23, y era virgen y o muy inocente o muy pendeja! Ahora me siento vieja, amargada, guangoche, desbielada, limosnera de tu tiempo, de tus caricias, de tus miradas, ¿por qué ya no me quieres ver de frente, animal?

Al igual que la lluvia, el ánimo de ella se torna suave, suplicante. El perro levanta la cabeza hacia el edificio. Una pareja de niños vuelve de la escuela. Sus libros bajo el brazo escurren agua. Uno de ellos patea la cabeza del animal y ambos corren.

—¿Por qué ya no miras de frente? Sabía que me iría de la chingada. No te metas con un casado, decimos, pero ahí vamos, ¿qué hice para merecerme esto? ¿Por qué mientes? Entiendo que todos lo hacen, pero tú ¿por qué lo haces? Parecías claro, sincero.

—Todavía no muere y ya lo tratan como basura —dijo él.

—Así me tratas tú. En perpetua agonía, cada que se te hincha la gana desapareces sin avisar. Mis nervios son un manojo. Lo sabes: cuando se me enchuecó la boca, no fuiste gente para atenderme. Ponte fomentos de agua caliente con sal, dijiste. Y te largaste. Juras y perjuras que me amas, que soy tu vidita, que las hilachas, ¿por qué mientes tanto? ¡Por qué, por qué, por qué?

—Tranquilízate, dame eso, te puedes hacer daño.

—No más del que ya me hice. Eres la causa de mi desgracia y tú muy preocupado por los aguaceros, las inundaciones, los ataúdes sobre los árboles. Te preocupan más los perros muertos que esta pendeja que tanto te aguanta. Sí, debo estar mal de la cabeza. No sabes lo que es vivir con la eterna esperanza de que haremos vida juntos, que nos cuidaremos uno al otro. Siempre termino creyéndote cuanta zarandaja se te ocurre para aplacarme. Ya debería resignarme. Pero no, no acabo de entender por qué mientes. Lo mismo debes decirle a esa pendeja, igualita que yo: nos tienes bien tomada la medida, eres un manipulador, y todo para saciar tu hambre; nomás te interesan las verijas, no los sentimientos. ¿No te das cuenta cuánto mal me haces, bendito Dios? ¡Tómate el trabajo de pensar en los demás, no puedes navegar por el mundo causando destrozos, ¿tienes idea de cómo me siento aquí, adentro, con tanto desasosiego?! Sé que todo se acaba, que nomás el recuerdo queda: pero que cuando menos buenas experiencias se lleve uno a la tumba para que los gusanos no se envenenen, ¿has pensado en eso?

La mirada de él topa de nuevo con la del perro. El agua apelmaza sus rizos. Nadie camina bajo la lluvia. Cada auto que pasa hace un oleaje que mece el charco formado alrededor del animal.

—Voy por él —dice y toma un paraguas. Ella lo intercepta, impide el paso. Intenta hacerla a un lado, recibe un seco bofetón. Forcejean. La lluvia arrecia, tamborilea sobre los cristales, empaña la visión. Lo abraza por la espalda y él desiste. Cuelga la sombrilla en el perchero y se vuelve, le toma el rostro.

—Te encanta hacer el numerito. ¿Te aplacas o te aplaco? ¿Qué ganas haciendo tanto argüende? Sabes que te quiero y abusas.

Ella rompe el abrazo, apaga el televisor, derrumba lo que sobre la mesa yacía.

—No destroces tus cosas, ¿qué ganas con eso?

—Es para no hacerte garras. De algún modo tengo que sacar todo el veneno que me hierve en la sangre, cabrón: ¡si no soy de hielo, de roca! Ya no soy yo: me siento vacía, envilecida, con una P de pendeja marcada a fuego en la frente. Pendeja por enamorarme como lo hice. Para nada. A las dos nos doras la píldora, y hasta eres capaz de tener otra muy encampanada con tus palabras, tus promesas que a nadie cumples, porque no sabes lo que quieres, no sabes que se te quiere y haces bastante daño. ¡Por qué, por qué, por qué?

—¡Pero qué te pasa, deja esos vidrios, ¿dónde está la escoba? ¿Te metiste algo, estás drogada, te volviste loca? ¡Toda la tarde has estado chinga y jode, chinga y jode! No es fácil zafarse de los compromisos. Tenme paciencia, cualquiera en mi lugar ya te hubiera mandado a la rechingada, ¿quién quiere vivir con alguien que no sabe controlarse?

—¿Que no sé controlarme? Bruto: ¿estás tonto o así naciste? Ya desde cuándo hubiera ido a desgreñar a tu brujer, ya la hubiera arrastrado por la calle, con su cara limpiaría las banquetas, toda la calle. ¡Ahora resulta que no sé controlarme, válgame Dios! El que parece operado de la cabeza eres tú, tú: cínico-desvergonzado-infeliz. Ni siquiera sabes qué decir.

—¿Para qué abro el hocico, si no me escuchas? Confundes amor con posesión, con propiedad. Entiende que la gente es libre, pero no te tortures: no ando con la bragueta abierta por la calle para que cualquier tipa caiga a mis pies. Un triángulo ya lo ves cuadrángulo, si no es que más. Y la que se hace daño eres tú...

—Como si te importara lo que me pase. Me pasé ya de taruga, de paciente. ¿Qué ganas de hacerte la vida de cuadritos? Ni estás aquí ni estas allá. Tendré que decidir yo...

—Deja eso, chingados. Te vas a cortar.

—¡Suéltame, ya me desgarraste la blusa! No eres para dar, pero sí para destrozar. ¡Déjame! ¡Que me dejes te digo, con una chingada! ¿Cómo quieres que te trate, si no te das a respetar, animal?

—Suelta. Sueltaaa, es peligroso... ¡Tranquila, tranquila te digo!

El agua ya invade la banqueta. Se tiñe de rojo. El perro mueve las patas delanteras una, otra vez. Inútil. Se estira. Los ojos del animal, desmesurados, quedan abiertos.

* Escritor. Cronista de "Neza".