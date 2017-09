“Nadie imaginó el impacto que tendría el Sgt. Pepper’s...”

Monterrey

The Beatles, la aclamada banda británica de rock, nunca visitó México. Sin embargo, la legendaria colección de la sesión fotográfica del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band –considerado por muchos como el mejor álbum en la historia de la música– ha llegado a Monterrey en el marco del 50 aniversario de la obra.

La exposición, titulada A day in the life. Sesión de portada del Sargento Pimienta, está compuesta por unas 50 imágenes captadas por el fallecido fotógrafo Michael Cooper, sumamente reconocido en la escena del rock de la década de los sesenta.

Su hijo, Adam Cooper, también formó parte de ese momento histórico, lo cual quedó plasmado en la portada del álbum: en la parte inferior derecha aparece una muñeca vistiendo una playera con la leyenda “Welcome The Rolling Stones”. “Era mía”, cuenta en entrevista para MILENIO Monterrey, y a la vez confiesa que era apenas un niño y no se había percatado de la trascendencia de lo que estaba viviendo.

¿Qué es lo que recuerdas de la experiencia en el estudio con The Beatles? ¿Cuántos años tenías cuando tu padre tomó la sesión del Sgt. Pepper...?

Era muy chico, tenía tres años y medio cuando Michael tomó la portada del álbum, entonces era muy joven para realmente apreciar lo enorme que era la gente frente a la que estaba parado. Obviamente crecí y comencé a apreciar la música de The Beatles y de The Rolling Stones, que fueron dos bandas que escuché constantemente porque Michael siempre ponía su música en nuestra casa. Pero en el momento de la sesión del Sgt. Pepper’s... para mí fue un día normal. Cuando él trabajó en eso, para mí era una sesión de fotos más, no sabía en realidad el impacto que tenían estos artistas.

Michael Cooper ha sido reconocido debido a que fue capaz de captar en sus fotografías la esencia de los años sesenta. ¿Cómo logró hacerlo de esta forma tan distintiva?

Él estuvo en el centro de este pequeño movimiento contracultural que ocurrió en aquel entonces en Londres. Michael tenía una personalidad increíble, hizo amigos muy rápido porque era muy carismático. Creo que el 99 por ciento de su trabajo no lo hizo como comisión oficial, sino que lo hacía como un fotógrafo mezclándose con los demás en un día normal.

¿En ese momento tu padre estaba consciente de los momentos históricos que captaba?

Creo que probablemente tenía una idea de lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo era un intento de expresión de salir y documentar esta increíble década. Pero con el Sgt. Pepper’s... creo que ninguno de ellos se dio cuenta realmente de lo que estaban creando, no sabían lo que pasaría más tarde, cambió la cara de la música por completo. Fue la primera vez que las letras de las canciones fueron puestas en la contraportada del álbum, creo que nadie lo había hecho antes.

¿Qué sabes respecto a los rumores sobre las celebridades que iban a aparecer en la portada del álbum? Incluso se dice que el comediante mexicano Tin Tan estuvo en la lista de candidatos.

Bueno, la idea de que personalidades aparecieran en la portada vino a través de Peter Blake, así que envió a cada miembro de la banda una hoja de papel en blanco para que hicieran una lista de 10 o 12 personalidades, y esa fue la base de las que fueron elegidas.

Una o dos celebridades fueron eliminadas porque querían recibir pago, y la política de la compañía discográfica era que se debía obtener legalmente el permiso, pero sin pagar.

Gandhi y Hitler estaban en la lista de John Lennon, pero insistieron en que tenían que ser eliminados. No querían ofender al mercado de la India.

También hubo un problema con Mae West porque ella dijo “¿por qué estaría yo en un club de corazones solitarios?” Los integrantes de la banda le llamaron por teléfono y finalmente ella accedió.

¿Qué podrán descubrir los regiomontanos en esta exposición?

Lo que podrán ver son 50 imágenes, y en vez de utilizar la tarjeta de título, lo que hemos hecho es tomar citas de entrevistas hechas desde hace muchos años con The Beatles, para que la gente pueda ver las fotografías y tener citas de los miembros de la banda, así que es una historia completa de cómo surgió esta colaboración para crear el álbum.

Mi mensaje para la gente es que vengan a ver por primera vez en exclusiva la sesión de fotos del Sgt. Pepper’s... No conozco a muchas personas en este planeta que no hayan oído hablar de este álbum, y es la primera oportunidad en México para ir a la exposición y ver la historia completa desde el principio.

A day in the life estará disponible a partir de hoy a las 20:00 y hasta el próximo 29 de octubre en la Nave Generadores del Centro de las Artes. La entrada al público es gratuita.