"La serpiente emplumada", viaje al mundo del quetzal

Guatemala

La serpiente emplumada es una historia que trata de sueños, de temores, de amores, de la pasión de un fotógrafo que desde hace 25 años entrelazó su destino con la llamada ave sagrada: el quetzal.

“Hace un par de década me tocó hacer la foto de un quetzal y me aventuré al bosque a tratar de fotografiarlo; estuve cinco días, no logré la imagen y eso me pegó en el ego. Como no pude, regresé al bosque para captarla con mi cámara y ahí empezó la aventura de toda una vida. Han pasado 25 años y ahora busco lanzar la película Serpiente emplumada, que es la historia del quetzal”, compartió en entrevista con MILENIO el fotógrafo Ricky López Bruni.

Fue una exposición de fotos sobre el ave lo que influyó en su destino. Relató que fue en 1978, cuando él tenía 20 años de edad, cuando vio la muestra montada en el Palacio Nacional de Guatemala.

“Todo empezó con un colega que murió trágicamente en Guatemala. Él se llamaba Diego Molina y fue el primero que fotografió quetzales y la presentó como el ave nacional en una exposición grande. Cuando él falleció vi que quedaba un vació tremendo y yo me preguntaba ‘y ahora ¿quién va a hacerlo?, fue cuando me entró la idea en la mente”, recordó. Pese a ello, pasaron algunos años para que pusiera en marcha ese pensamiento.

López Bruni nació en Nueva York, pero también tiene nacionalidad guatemalteca. Tras estar fuera, en 1985 regresó a ese país donde ejerció la fotografía de forma comercial retratando bodas.

Confesó que no se sentía satisfecho, por lo que decidió poner una editora de libros, pero el primero fue un fracaso; sin embargo, ahora lleva 26 en los cuales los principales temas son promover a Guatemala y al quetzal. También fue el fotógrafo oficial del papa Juan Pablo II en su visita a Guatemala y en 1999 fue invitado al Vaticano para captar las actividades del entonces pontífice.

Fue en el desarrollo de esas actividades y de su búsqueda en el mundo de la fotografía cuando una revista le solicitó una imagen que cambiaría su vida: “Me pidieron que retratara al quetzal. Fue un fracaso total porque intenté hacerlo durante cinco días, pero no pude y fue horrible, fue ahí donde me enganché al buscar la imagen de una gran portada, pero no encontré más que frustración, enojo. Entonces nuestra historia, la mía y la del ave, comenzó”.

Después regresó al lugar para poder cumplir su objetivo, pero su sed no se sació y cada vez se hizo más grande. Relata que el vínculo que se formó entre él y el ave lo ha llevado a realizar el libro Quetzal ave indiana, y ahora busca fondos para terminar el documental La serpiente emplumada, del cual ya presentó el tráiler.

En las dos décadas que ha pasado y compartido su vida con el ave también ha visitado los bosques de la frontera de México con Guatemala para darle seguimiento a su pasión: “Hasta hoy no sé si el quetzal me utilizó para contar su historia o yo lo utilicé a él para escapar de mi realidad.

“Lo que tengo claro es que nos comprometimos el uno con el otro cuando comencé a contarle mis secretos, mis sueños, mis temores, mis amores. En ese momento se abrió conmigo y fue entonces que se dejó ver por mi lente, ahí fue cuando yo salí de mi nido y aprendí a volar”, narra el fotógrafo guatemalteco en su documental.

Destacó que el objetivo del trabajo es llegar a las personas, sobre todo a los niños y jóvenes, e impactarlas para conquistar sus ideas y así implantar en ellas el cuidado del quetzal, de los bosques y de la naturaleza tal como le ocurrió a él hace varios años al asistir a la exposición fotográfica.

El apoyo de Volaris

Actualmente el proyecto del fotógrafo, La serpiente emplumada, es apoyado por Volaris.

Enrique Beltranena, director general de la aerolínea, le brindará ayuda para concluir el filme y promueve el tráiler para invitar a las personas a realizar una aportación ofreciendo hacer una rifa en la que pondrá el nombre a uno de sus aviones.

Ambas personalidades buscan promover y educar sobre el cuidado del quetzal y sus bosques nublados para que el ave sagrada no pierda su hábitat y pueda seguir surcando los cielos de México y Guatemala.