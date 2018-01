Talento de joven pianista presente en la UNAM

Torreón, Coahuila

El pianista lagunero de 12 años de edad, Sergio Vargas Escoruela participará en el Festival Internacional de Piano "Jóvenes Talentos", mañana por la tarde en la capital del país.

El encuentro es organizado por la Dirección General de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tendrá como sede la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

“En octubre del año pasado recibimos la invitación de parte de Blanca Ontiveros, coordinadora Ejecutiva de la Dirección General de Música de la UNAM, para participar en ese festival que se va lleva a cabo en enero y febrero. Es un honor para nosotros que tengan esa consideración”, dijo Sergio Vargas, padre del pianista.

“Desde que lo invitaron ha estado estudiando estas piezas y la presentación está programada este sábado 20 de enero a las seis de la tarde”, señaló su padre.



Detalló que el programa de la presentación incluye la Sinfonía No. 4 de Bach, Sonata no, 17 de Mozart, Tres miniaturas lunares de Rafael J. García, Estudios op. 10, no. 5 y Fantasía impromptu op. 66 de Chopin.

Destacó que para este año su hijo tiene programadas otras presentaciones importantes, entre ellas un concierto el próximo 27 de abril acompañado con su maestra Mariana Chabukiani y la Camerata de Coahuila y el Décimo Festival Internacional Encuentros Sonoros a finales de ese mismo mes en la capital del país.

El padre del pianista destacó que a su corta edad su hijo ya participó como solista en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional e incluso el Instituto Municipal de Cultura de Torreón lo becó para seguir con sus estudios de piano, apoyo que esperan siga igual al año pasado.

Sobre el pianista

Sergio Vargas es originario de Torreón y comenzó sus estudios de piano a la edad de 7 años con la maestra Mariana Chabukiani.

Ha tomado clases magistrales con Antonio Pompa Baldi, Eteri Andjaparidze y Eduardo Delgado entre otros.

Entre sus logros está haber ganado el segundo lugar en el Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas Parnassos 2014, así como el primero en 2015 y 2017, así como el Segundo Concurso Nacional Infantil de Piano Cedros UP-Yamaha 2015 en la Ciudad de México.

También ha ofrecido recitales en el Palacio Nacional y la Sala Manuel M. Ponce dentro del ciclo de jóvenes en la Música que organiza el INBA.

