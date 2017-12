El nuevo libro de Sergio González: un regalo a la CdMx

La muerte de Sergio González Rodríguez sorprendió a muchos, en especial a quienes tenían pactada con él una comida o un encuentro al día siguiente. En gran parte por eso, su sobrino, Jesús González Aceves, no ha terminado de analizar el material dejado por el escritor y periodista.

"Estamos todavía en la revisión de la información. Encontramos material en medios electrónicos e impresos, y no hay una conclusión de lo que hay de inéditos. Sí hay algo, pero me falta identificar que no se haya publicado en algún lado, y probablemente tengamos un par de obras más", cuenta su albacea literario a propósito de la aparición de Amigas: los años noventa fueron mejores (Almadía, 2017).

Según Mauricio Montiel Figueiras, quien colaboró en la edición, se trata del libro festivo de González Rodríguez, que ya estaba completamente armado, donde se reconocen textos que publicó en otros medios, pero en particular un tejido narrativo que refleja su estilo.

"Es un retrato alegre de Sergio, luminoso, de ese lado lúdico, irónico, sarcástico, que tenía del medio cultural mexicano; es el retrato de un intelectual alejado de la solemnidad, lo cual no quiere decir que hubiese estado apartado de la seriedad. Esto queda muy claro en este autorretrato: un escritor generoso, cordial, que estaba dispuesto a transmitir su conocimiento de manera amable a sus amigos, familiares, a las personas que lo llegamos a tratar".

Los textos que componen el libro aluden a ciertas zonas en las que se movía con su círculo de amistades: el sur de la ciudad, la Roma, la Condesa, la Del Valle, Coyoacán y San Ángel.

"A la par de este autorretrato, muchas veces autoparódico, también ofrece un fresco de la CdMx durante los años 90. Se ha dicho que el libro funciona también como una especie de prefacio de lo que iba a ser Sergio como periodista en los años 90 y posteriormente", dice Montiel.

Un vistazo al lado oscuro de México

Como libros póstumos, además de Amigas: los años noventa fueron mejores, también se publicó Teoría novelada de mí mismo, una visión un tanto más oscura del mundo que le tocó vivir.

"Está la descripción de los lugares de table dance y cómo a partir de una mujer que conoce en uno de estos lugares escribió el ensayo que ganó el premio Fernando Benítez. Esa historia fue el banderazo de salida que derivó en la publicación de Huesos en el desierto.

"Es el prólogo de una etapa oscura en el país con el tema que se inició con los feminicidios. Fue una de las pocas personas que alertó sobre la situación de violencia que se estaba manifestando en Ciudad Juárez y que ahora tenemos extendida por todo el país", enfatizó González Aceves.

Considera muy interesante ver cómo teje sus vivencias personales, sus relaciones con las mujeres, con el retrato de la Ciudad de México en esa época y hasta con su visión del cine y de la literatura en la misma época: "Había una mirada local, nacional e internacional conjugadas en la misma historia".

Sobre materiales que pudieran convertirse en libro, su sobrino señaló que podrían generarse cuando menos otros tres libros, pero eso depende de la revisión exhaustiva.

Amigas: los años noventa fueron mejores

Autor: Sergio González Rodríguez

Año: 2017

Editorial: Almadía

