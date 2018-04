Ramírez: Cervantes trajo la lengua y Darío la renovó

Managua

Si El Quijote trajo a América la lengua castellana, fue el poeta Rubén Darío quien la devolvió años después, renovada”, afirma con certeza el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, a pocos días de recibir en Madrid el Premio de Literatura Miguel de Cervantes.

“La lengua de Cervantes llegó a Centroamérica con los primeros ejemplares de El Quijote y volvió a España renovada, con los primeros ejemplares de Azul”, dice Ramírez (Masatepe, 1942) en entrevista en su casa de Managua, antes de viajar a España.

Esa fusión literaria será el eje central del discurso que el literato pronunciará el próximo lunes, cuando reciba el máximo galardón de las letras españolas en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

“La renovación de la lengua castellana pasa por la irrupción de Darío en la península, en ese viaje de ida y vuelta” entre el español nacido en 1547 y el nicaragüense precursor del modernismo, que vino al mundo tres siglos después, añade Ramírez.

El escritor leyó por primera vez El Quijote a los 14 años. Seis décadas más tarde lo despertó una llamada desde Madrid para avisarle que había ganado el Premio Cervantes.

Desde ese 16 de noviembre de 2017 su vida se trastocó. Y aunque dice que quejarse “es de mal gusto”, el autor de Margarita está linda la mar, premio Alfaguara 1998, revela que tal distinción “trae fatigas y ocupaciones distintas de la escritura. No he vuelto a escribir nada más que mis artí- culos de prensa desde ese día”, comenta con pesar.

Al Cervantes se le sumó la aparición de su más reciente novela, Ya nadie llora por mí, que ya presentó en cinco países.

Ex vicepresidente durante la revolución sandinista (1979- 1990), Ramírez no siente que el premio lo haya cambiado: “Solo la fatuidad puede cambiar a alguien, decir: ‘Tomo distancia y no me dejo ver’. Ese no soy yo”, agrega el novelista, que responde personalmente sus correos electrónicos y abre la puerta de su casa a los periodistas.

Dice que el Cervantes fue la confirmación de que no se equivocó cuando, en 1996, decidió abandonar la política para dedicarse de lleno a la literatura, como tantas veces se lo pidió su madre.

Y aunque cada mañana se encierra a escribir en su pequeño estudio con ventanas hacia un verde jardín, aclara que esto es solo un ardid técnico, administrativo, ya que vive permanentemente vinculado a la realidad del país y opinando sobre cada desacierto del gobierno de Daniel Ortega. “Yo no veo a la literatura como un refugio o una burbuja, porque no me ausento del mundo, siempre estoy pendiente de lo que pasa”, subraya.

Hace unos días celebró en las redes sociales una protesta de universitarios por un incendio que arrasó una zona protegida en el sur del país: “Tenemos dos reservas: la naturaleza y la moral de nuestros jóvenes en las calles. Esta no se quema”, sentenció, y su tuit se hizo viral.

Ramírez llega a Madrid acompañado de casi una veintena de personas muy cercanas: su esposa Tulita, sus hijos Sergio, María y Dorel con sus respectivas parejas, y sus ocho nietos, además de varios amigos que viajan desde Managua para la ocasión.

“Vamos todos... ¡toda una tropa cervantina!”, comenta el novelista entre risas.

Intensa agenda

El intenso programa empezará en Madrid con una rueda de prensa mañana, acompañado por Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua, y continuará por la noche, con un homenaje a la editora Isabel Polanco, fallecida en 2008.

El viernes 20, Ramírez realizará el tradicional Depósito del Legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde cada autor premiado coloca alguna herencia literaria. El ritual establece que la caja sea abierta tras su muerte y en la fecha que él determine expresamente.

Una reunión con el director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, y una recepción en el Centro de Arte Moderno, serán el preludio de la gran ceremonia del lunes 23. La agenda continúa después de recibir el Premio Cervantes: una exposición bibliográfica en la Universidad de Alcalá, lecturas de El Quijote en el Círculo de Bellas Artes, un encuentro con estudiantes y la presentación de su novela ¿Te dio miedo la sangre?