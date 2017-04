Nuño fomenta la creatividad en la muestra "Pinta la Revolución"

México

Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, puso el ejemplo: a 10 días de que presentara su programa La Cultura en tu Escuela, con el cual pretende promover las expresiones artísticas como la pintura, la lectura y la música para fomentar la creatividad, dedicó parte de su sábado a recorrer la exposición Pinta la Revolución. Arte Mexicano 1910-1950, en el Palacio de Bellas Artes. Posteriormente, presenció, desde uno de los palcos de la Sala Principal, la función del espectáculo La bella y la bestia de la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz.

El arte universal

La exposición Pinta la Revolución. Arte moderno mexicano 1910-1950, representa un nuevo intento por mostrar parte de la historia del arte mexicano, es tal su trascendencia que Timothy Rub, director del Philadelphia Museum of Art, el recinto donde esta exposición inició su itinerancia en el 2016, indicó que ha sido considerada por The New York Times “como una de las mejores exposiciones del año”.

Pues bien, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, recorrió esta magna exhibición conformada por 297 obras de 40 colecciones nacionales y 31 colecciones internacionales, algunas de las cuales, nunca habían viajado a México.

El director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, le ofreció una visita guiada a Nuño Mayer por dicha exposición que incorpora capítulos de la historia del arte que se habían omitido o no relatado lo suficiente.

Le explicó que esta propuesta conjunta, diseñada por curadores de México y Estados Unidos, está compuesta por cinco núcleos temáticos: Modernismo y mexicanidad; Pinta la Revolución; En la Ciudad, Pinta los Estados Unidos, y Alegorías oscuras”.

El secretario de Educación se detuvo particularmente a observar la pintura de gran formato Adoración de la Virgen y El Niño, que Diego Rivera pintó entre 1912 y 1913, un óleo sobre tela de 149.8 por 129.9 centímetros, perteneciente a la colección María y Manuel Reyes. La escena representa a una Virgen piramidal con un niño cubista. Se trata nada menos que de la primera obra cubista de Diego Rivera, según las palabras del propio artista: “fue mi primer trabajo que integró el cubismo”.

Asimismo, Fernández Félix le mostró el Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, de Frida Kahlo, que de acuerdo con uno de los curadores de la exhibición, Mark Castro, es una de las obras icónicas que pintó la artista durante su estancia en lo que llamaba “Gringolandia”. Y en opinión del historiador del arte, Renato González Mello, esta obra “reflexiona sobre la realidad estadunidense y participa oportunamente en el debate con nuestro país vecino”.

Ovacionó al ballet

Al finalizar su visita a la exposición Pinta la Revolución: arte moderno mexicano, 1910-1950, la cual estará abierta al público hasta al 7 de mayo en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación Pública, aprovechó su estancia en el máximo recinto cultural de este país para presenciar la segunda y última función del Ballet La Bella y La Bestia, de la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz, una de las más afamadas de Francia.

Fue testigo de cómo el coreógrafo, Thierry Malandain, inspirado en la música de Piotr Ilich Tchaikovsky, ofreció una historia que hace especial énfasis en el respeto por el otro, así como en la dualidad del individuo, y de la manera en que para narrarla, recurrió a la escenografía formada por telas simulando las páginas de un libro.

Los 22 bailarines en escena, entre ellos la protagonista, la bailarina mexicana Patricia Velázquez, ganadora de la Ópera Prima en Movimiento, fueron ovacionados por Nuño Mayer desde uno de los palcos de la Sala Principal del Palacio de Mármol.

De igual forma que lo hicieron cientos de personas, que ya no alcanzaron boletos porque se agotaron, pero que siguieron cada detalle de la función en vivo desde la pantalla gigante instalada a un costado del Palacio de Bellas Artes, en lo que ahora constituye el Corredor Ángela Peralta, frente a La Alameda Central.