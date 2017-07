Por tomarse una selfie, arruina esculturas de 200 mil dólares

Ciudad de México

En su afán por tumarse una selfie, una mujer arruinó 11 esculturas, con un valor de 200 mil dólares. Las piezas formaban parte de la instalación The 14th Factory, que se encuentra en Los Ángeles, EU, desde mayo pasado.

Los responsables de la instalación señalaron que el incidente ocurrió hace dos semanas; sin embargo, el hecho ha cobrado relevancia en redes luego de la difusión del video en YouTube el pasado miércoles.

En las imágenes, la mujer se pone de espaldas a la instalación artística, se agacha y finalmente pierde el equilibrio hasta que los pedestales en donde descansaban las esculturas comienzan a caer como fichas de dominó.

La instalación arruinada lleva por nombre Hypercaine, con piezas de Birch, Gabriel Chan y Jacob Blitzer. Estaba conformada por cuatro filas de pedestales; la que cayó contaba con 11 piezas.

Hypercaine forma parte de la galería movil The 14th Factory, del artista Simon Birch, que incluye presentaciones de 20 artistas en un almacén de 14 mil metros cuadrados ubicado al este de Los Ángeles.

Tres piezas sufrieron "daños permanentes", mientras que otras presentan daños en distintas magnitudes. "El coste aproximado del daño es de 200 mil dólares", dijo la galería.

En un comunicado, el artista Simon Birch describió que "la chica entró y, aunque le decimos a todo el mundo que tenga cuidado, el personal estaba hablando con alguien en ese momento y no prestó atención. Se agachó para hacerse un selfie con la corona y perdió el equilibrio. Estaba horrorizada y triste y apuntamos sus datos, pero hemos decidido no emprender acciones (legales) porque claramente es un accidente y ella es una estudiante. Y somos una asociación sin ánimo de lucro, así que de todas maneras no podemos permitirnos demandarla".