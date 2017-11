La crónica es el mejor género que hay en México: Sefchovich

Ciudad de México

La crónica mexicana contemporánea atraviesa un gran momento, pero al mismo tiempo está “alucinada con la violencia, para describírtela, para ir y mirar las cosas que suceden y no ir más allá”, asegura la escritora Sara Sefchovich, autora de Vida y milagros de la crónica en México (Océano, 2017).

“Eso le está pasando a la novela y a la crónica y espero que pase pronto, para que llegue un tipo de crónica en el que haya algo más de lo que se ve a simple vista si yo me instalo dos semanas en Culiacán u ocho días en Ayotzinapa”, asegura la socióloga e historiadora en entrevista con MILENIO.

TE RECOMENDAMOS: Vivir en Venezuela es un 'thriller': Méndez Guedez

Sefchovich hace un recorrido histórico desde el Popol Vuh y Hernán Cortés, hasta los autores de hoy, con una propuesta en la que busca reestructurar nuestra idea de la literatura mexicana con la lectura de sus cronistas más notables, bajo una certeza: “lo mejor de la literatura mexicana está en la crónica”.

La crónica es toda excelente, no hablamos de individuos nii textos aislados, sino de un género que históricamente es el mejor



“La crónica es un género muy mexicano, nació en un país en el que a los lectores es lo que les ha gustado leer y en América Latina se puede decir que es un género muy usado, pero en tiempos mucho más recientes. La verdadera grandeza del género radica en la preocupación que hemos tenido toda la vida en la cultura mexicana por saber quiénes somos, qué es el país en el que vivimos”.

Resultaba necesario reflexionar un poco más acerca del género, más allá de producir antologías que son importantes para conocer lo que se hace en un lugar o en otro: saber cuáles son las diferencias entre la crónica de un país y de otro, entre un autor y otro, entre una época y otra, “no nada más meterte en los ejemplos”.

“En México tenemos excelente novela y excelentes poesía, pero no puedes decir que la poesía mexicana o la novelística toda es excelente, hay mucha que no lo es; en cambio, la crónica, como género es todo él excelente. No hablamos de individuos ni de textos aislados, sino de un género que, históricamente, es el mejor: el más completo, el más diverso, el mejor escrito”, destaca Sefchovich.





¿Por qué la crónica mexicana es mejor que la ficción?

En Vida y milagros de la crónica en México Sefchovich busca demostrar que el desarrollo de la crónica se debe a que “nadie le había dado mayor importancia”.

“Quienes la escribieron no sintieron encima el peso que percibe quien escribe una novela o un poema, que piensa: ‘tengo atrás toda la tradición de la poesía mexicana o de la novelística universal y tengo que estar a la altura’.

Estos autores de crónica subvirtieron el sentido del género no sólo al recoger la realidad, sino también al interpretarla



Guillermo Prieto, Luis González Obregón, Alfonso Reyes, Ricardo Pozas o Carlos Monsiváis son algunos de los autores que aparecen en las páginas del libro, quienes aprovecharon la libertad temática, en extensión, en la manera de escribir, de armar la estructura, “eso es lo que acabó haciéndolo tan bueno”.

Desde su perspectiva, esos autores subvirtieron el sentido de lo que era el género, no sólo al recoger la realidad, sino también al interpretarla y al ofrecerte posibles caminos para cambiar aquello que no servía, incluso tomaron decisiones.

TE RECOMENDAMOS: Todos tenemos derechjo a ser diferentes: López Austin

“Como decía Monsiváis: no es que todos los puntos de vista se valgan según el que tú veas, hay puntos de vista que representan mejores causas para la sociedad mexicana y esa fue su grandeza moral, eso no lo ha hecho nadie después y no lo había hecho nadie antes”.





AG