¿Se enredaron los anillos de Saturno? Así parece en foto tomada por sonda Cassini

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) publicó una fotografía tomada por la sonda espacial Cassini, donde los anillos de Saturno parecen estar enredados.

La instantánea muestra los anillos de casi 400 mil kilómetros de ancho, que pasan por delante del planeta, sobre el cual proyectan su sombra. Los aros de Saturno presentan estructuras complejas y llenas de detalles, mismos que se pueden apreciar en la imagen.

De acuerdo con la ESA, en ciertos casos sí se conoce cuál es la causa de las divisiones y los subanillos, por ejemplo, la luna Pan, de 28 kilómetros de ancho y que en la fotografía se ve cerca del centro de la imagen, es la responsable de la división de Encke, un hueco dentro del Anillo A de Saturno.

