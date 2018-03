VIDEO: Sapo sin cara sigue vivo y desconcierta a biólogos

Desde su cuenta de Twitter, la herpetóloga Jill Fleming publicó insólitas fotos y video de un espécimen de sapo sin cara, el cual extrañamente seguía vivo y "brincando de un lado a otro".

Biólogos y expertos siguen sin dar una cabal explicación a este fenómeno.

En su tuit, Fleming escribió: "Sigo asombrada por este hallazgo de 2016, un aparente 'sapo sin cara'. Tenía un pequeño agujero en lugar de boca —quizá esófago y glotis, pero no maxilares ni mandibula, creo. Era principios de la primavera, así que supongo que así salió de la hibernación. ¿Alguna idea, herpetólogos de Twiiter?"

Still puzzled by this find from 2016! An apparently “faceless” toad. Kept hopping into things. Had a small mouth hole- maybe esphogus/glottis (no maxilla or mandible, I think)? It was early spring so I think it must have come out of brumation like this. Any thoughts herp Twitter? pic.twitter.com/bFSLlakhs1