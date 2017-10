Salón de Octubre 2017 es de “baja calidad”

Guadalajara

Entre la esperanza y la desesperación y Mis recuerdos son de otros fueron las obras ganadoras de las categorías Artistas con Trayectoria y Jóvenes Creadores del Salón de Octubre 2017 creadas por Paul Lozano Méndez y Sidharta Figueroa respectivamente.

El concurso tuvo un total de 144 obras en su convocatoria de este año; 40 más que en 2016, de las cuales se eligieron 13 como las mejores según Dan Montellano uno de los jurados del certamen. Florencia Guillen y Arturo Camacho fueron los otros dos expertos que conformaron a éste jurado. A la ceremonia de premiación acudieron Martha Irene Venegas Trujillo, directora del patronato de Fiestas de Octubre y Myriam Vachez Plagnol, titular de la Secretaria de Cultura en Jalisco (SC).

La primera en tomar el podio fue la directora del patronato de Fiestas de Octubre, quien calificó al concurso como legendario y expresó su orgullo por la convocatoria que tuvo el certamen. Puntualizó que hubo buena coordinación con la SC y felicitó a todos los participantes. Por otra parte, Dan Montellano dio lectura al veredicto del jurado no sin antes mencionar a su decepción por la poca convocatoria y por la baja calidad de las 144 obras recibidas.

"El concurso, iniciado en 1977 por iniciativa del patronato de Fiestas de Octubre en coordinación de la Secretaria de Cultura goza de gran renombre", dijo Paul Lozano Méndez, quien agregó que ha participado desde la edición 2004. "Ya tenía trece años con la esperanza de obtener el premio. El estar aferrado, trabajando, creando por tantos años y ver el resultado ahora me hace querer seguir; continuar con más ganas. Valió la pena la espera; la perseverancia'".

Respecto a su pieza Entre la esperanza y la desesperación dijo que concibió la obra como una proyección de su problema de daltonismo, quiso plasmarlo en una pintura y añadió: "Todos estamos pendiendo de un hilo; suspendidos en algo y cualquier tambaleo nos haría caer. Vivimos en una ciudad caótica y mientras vemos como se desmorona seguimos teniendo una esperanza. Utilicé un particular juego de colores, el puntillismo, la geometría, la caída y la suspensión combinadas armónicamente en un cuadro, esa fue la intención que prevaleció durante la elaboración del mismo"

Lozano Méndez se hizo acreedor a 80 mil pesos, además de pintar dijo que está interesado en promover jóvenes talentos a nivel mundial y considera al certamen Salón de Octubre como un escalón o una vitrina para compartir el arte que se hace y que dice "si haces arte y no lo compartes, es como si no lo hicieras".

Por su parte Sidharta Figueroa, mencionó esta edición 2017 del concurso como su primera participación y que el ganar "es un buen estímulo para seguir trabajando con la obra". Su obra, en técnica de óleo sobre tela, la explica como "la fusión de la tensión entre la pintura y la fotografía. Es un proyecto que engloba a ambas disciplinas, pues siempre han ido de la mano, pero es la fotografía quien llego a cambiar la manera de pintar con el precedente de la pintura como una inspiración visual para capturar momentos, y es por eso que hago referencia también a la memoria: una pintura con el tiempo se va desvaneciendo, y también nuestros recuerdos. Es eso lo que busco plasmar en éste proyecto".

Figueroa, quien recibió un premio de 40 mil pesos y la posibilidad de realizar una exposición individual en un espacio de la SC, es egresado de la Escuela de pintura, escultura y grabado del INBA. Además de pintor, aseguró que trabaja la fotografía, la escultura y otras disciplinas artísticas.

La exposición de las obras del Salón de Octubre 2017 puede apreciarse en el Ex Convento del Carmen, en Juárez 638, en la segunda planta. La entrada es libre.

Obras ganadoras

Mis Recuerdos son de otros de Sidharta Figueroa ('Jóvenes Creadores')

Entre la Esperanza y la deseperación de Paul Lozano Méndez ('Artístas con Trayectoria')

Resto de las piezas

We Come in Peace de Carlos Melancolía

La Transformación del Viento de Geovanni Ibarra

Reverberaciones de Andrés Alfonso Magaña

Tu Insoportable Levedad de Daniel Resendiz

Después del diluvio de Jorge de La Cruz

In The Mood For Love de Juan Manuel Salas Valdivia

Rompe Cabezas de Luis Felipe Chávez

135 Visitas de Ma. De Jesús Ruelas Ramírez

Autorretrato de Sinuhe Villegas

Chomsky de Pakhors Huerta

Veinte Pesos Mexicanos de Fernando Sepúlveda

SRN