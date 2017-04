Rosario Mendoza de Takasami va a los Women Together Awards en NY

Guadalajara

María Rosario Mendoza, fundadora de Takasami, empresa jalisciense que utiliza productos cien por ciento mexicanos en todas sus líneas de ropa, será reconocida el 25 de abril en Nueva York por la fundación Women Together por sus más de 15 años de trayectoria.



Por otro lado, el municipio de Tequila, le rendirá un homenaje el 22 de abril dentro del marco de las celebraciones de la fundación de dicho municipio.



La diseñadora de moda, una de las más destacadas del país, dijo sentirse muy satisfecha, "nuestro eslogan dicta: No fabricamos ropa, confeccionamos deseos. Se trata de los deseos de cada cliente, cada persona que se acerca a nosotros, materializamos lo que ellos desean con nuestro estilo Takasami, que no es otro que un estilo de ropa mexicana que mezcla elementos tradicionales con contemporáneos. Nuestra visión desde que iniciamos fue crear un concepto, creo que el mayor logro de un diseñador es que te identifiquen por tu concepto y parece que lo hemos logrado. En nuestro concepto caben las telas rústicas, las aplicaciones en manta, lino, seda cruda, todas con un detalle que se teje y se borda a través de emociones".



Los Women Together Awards, reconocen el trabajo de hombres y mujeres que promueven activamente los valores éticos, filosóficos, morales, económicos y culturales que pueden servir como ejemplo para futuras generaciones, reconocen también los logros de empresas, y fundaciones que con sus acciones contribuyen a la consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. A través de un comunicado el comité de estos premios señala que reconocen a Mendoza "su carrera como diseñadora universal, por toda una vida dedicada al arte y la difusión de ésta desde la moda, y el diseño con detalles artísticos que muestran las pinceladas de pintores mexicanos y su transmisión cultural sobre vestidos y colecciones únicas" que aluden al patrimonio intangible de la artesanía mexicana.



Para Mendoza "cada pieza tiene una historia qué contar. Nuestra colección más reciente la integran una serie de corbatas y mascadas con motivos inspirados en Jalisco: Barricas, cabezas de agaves jimadas, monumentos como La Minerva, La inmolación de Quetzalcóatl, o rosas, por aquello de que Guadalajara fue la ciudad de las rosas. Una corbata o una mascada no sobra nunca a nadie", dijo la artista y empresaria quien agregó que ha tratado de imprimir una función social al proceso con el que elaboran las prendas de manera que siempre han trabajado con mujeres de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, en los telares manuales de donde ha extraído algunos elementos para sus diseños. "Una de nuestras últimas alianzas fue la que establecimos con el Ayuntamiento de Zapopan. Ahí contactamos a cooperativas de mujeres mazahuas y wixáritari para trabajar en conjunto. De esta forma continuamos fusionando nuestras raíces con lo contemporáneos".



Respecto al premio que le entregarán en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Mendoza dijo que "las cosas llegan cuando tienen que llegar. No es un premio que estuviera esperando, no lo imaginé ni si quiera sabía que existía, se da a quienes ayudan a mujeres, nosotros lo hemos hecho. Eso no impide que me llene de alegría, y doble porque lo importante es que hemos podido dar trabajo a mujeres que de otra forma difícilmente podrían conseguir un sustento. Eso es parte de estas prendas que hablan de folclor, moda, diseño y arte. Siempre hemos trabajado por proyectar la idea de que la moda no es algo superfluo. La moda es algo que se le puede dar un sentido".



A lo largo de más de 15 años Takasami ha logrado estar presente en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia con presencia en eventos como los Juegos Panamericanos de Guadalajara, al igual que en convenciones de la Alianza del Pacífico, su intervención en los juegos mencionados le valió la obtención de un Emmy. Takasami ha vestido además a figuras del espectáculo como Alejandro Fernández, Lila Downs y Eugenia León. Los Together Women Awards se han otorgado en otros años a personalidades como Hillary Clinton, Wanhari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004; Reina Rania de Jordania; Reina Sofía de Grecia, reina consorte de España; Antonio Banderas, Angelina Jolie, Agatha Ruiz de la Prada, Juan Luis Guerra y Dorotea Liguori, entre otros.

SRN