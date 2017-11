Planeta menor recibe nombre en honor a Roger Waters

Ciudad de México

El pasado miércoles 8 de noviembre, el Centro de Planetas Menores —Minor Planet Center— de la Unión Astronómica Internacional aprobó una propuesta y anunció que uno de los planetas menores descubiertos por su equipo ha recibido oficialmente el nombre del ex líder de Pink Floyd, Roger Waters.

El planeta menor es un asteroide ahora conocido como 495181 Rogerwaters, el cual se encuentra en el famoso cinturón de asteroides que flotan entre las órbitas de Marte y Júpiter, y tiene un diámetro aproximado de 2 kilómetros.

TE RECOMENDAMOS: NASA pide ayuda para 'ponerle apodo' a asteroide.

Es necesario aclarar que no todos los planetas menores son asteroides: se trata de cualquier objeto astronómico que describa una órbita alrededor del Sol y que no sea un planeta o un cometa; pueden ser planetas enanos, asteroides u otros objetos.

El asteroide ahora llamado 495181 RogerWaters fue descubierto hace 7 años por Michal Zolnowski y Michal Kusiak, quienes contactaron a diversos medios, portales especializados y foros de fanáticos de Pink Floyd para dar la noticia del nombramiento.

En la página del Minor Planet Center, una minibiografía del homenajeado dice que "Roger Waters (n. 1943) es un músico inglés y uno de los fundadores de Pink Floyd. Sus álbumes solistas, como Amused to Death y Is This the Life We Really Want?, se enfocan en los probleas sociales del mundo moderno. Waters se ha involucrado en activismo sobre derechos humanos y en proyectos para ayudar a eliminar la pobreza extrema y la malaria.

Para información astronómica completa del asteroide, puedes hacer clic aquí.





FM