Enrique Vázquez

Rocío Coffeen expone Coraza a partir de hoy y hasta el 22 de septiembre en el Museo Regional de la Cerámica (MRC) de Tlaquepaque.



La artista que forma parte de la serie El Mural del MILENIO comentó que esta ocasión presenta tres piezas de cerámica, además de algunos óleos, acrílicos, arte objeto, acuarelas, técnicas mixtas, y grafito con intervenciones de aluminio todos de producción reciente.



“Voy al taller de Magdalena Piedra. No sabía si podría modelar, tenía ese temor, vencí ese miedo y resultaron tres piezas que me gustaron mucho. Ha sido una sensación muy especial ver mis personajes de manera tridimensional”, dijo la artista quien agregó que las piezas de arte objeto sólo las había expuesto en el Museo Casa Diego Rivera y es la primera vez que las muestra en Guadalajara. “Los personajes de esta exposición coinciden en que tienen un caparazón, en ellos fusiono la figura humana con la animal. Siempre me han parecido interesantes los animales que su propio cuerpo es su refugio, que pueden habitar en su propio espacio. Me gusta pensar que esos personajes que existen y que yo soy el vínculo para que ellos se materialicen a través del dibujo, de la pintura o de la cerámica. Para mí la coraza es como el arte, cuando la vida es muy espesa y que tienes malos momentos, el único refugio que he encontrado es dibujar y pintar y cuando me va bien, me regocijo también dibujando y pintando, es una protección que siempre me acompaña”.

Coffeen mencionó que le gustan todas las disciplinas de las artes plásticas. “El óleo es un medio por excelencia los colores tienen una luminosidad muy rica, el grafito tiene muchas posibilidades de expresión para desbordar la imaginación y de la cerámica me gusta ese aspecto que uno no puede controlar. Hablo del momento de la cocción, en donde se da una alquimia muy particular, es magia. Siempre está presente la incertidumbre de no saber cómo va a quedar la pieza. Puede pasar que los colores resulten diferentes a los que planeaste o que la pieza se quiebre, en fin. Esta incursión que he comenzado en la cerámica me ha despertado el deseo de seguir haciendo más esculturas“.

La inauguración de Coraza es hoy a las 20:00 horas en el Museo Regional de la Cerámica en Andador Independencia 237, Tlaquepaque. La entrada es libre.

SRN