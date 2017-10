Frontera de Coahuila con poca vida cultural

Torreón, Coahuila

El escritor lagunero Roberto Carson, acudió a la ciudad fronteriza de Piedras Negras para ofrecer un taller básico de elaboración de textos literarios.

Fue durante tres días y con un grupo diverso que trabajó en aspectos del entramado para la elaboración de narraciones.

Este ejercicio lo realizó durante el Mes del Becario como retribución social que se requiere al ser beneficiario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico (Pecda), y como parte de las actividades programadas dentro del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2017.

"Cada becario tiene que presentar alguna actividad relacionada a su proyecto o disciplina, en mi caso literatura. Algunos presentaron talleres, otros conferencias o charlas pero yo formulé un taller de escritura creativa que es lo básico para comenzar a escribir".

Fue del 23 al 25 del mes en curso cuando realizó las sesiones en La Casa de las Artes con la participación de 12 personas en sesiones de cuatro horas diarias. Y la pluralidad que ofrece la frontera se proyectó entre las personas que acudieron al taller.

"Fue una señora con una carrera detrás, ella es doctora retirada y ha publicado libros de poesía y me dijo que está escribiendo una novela. Otra persona que tiene algunos escritos y que los quería convertir en cuentos. Y una niña con una alocada energía para escribir historias de ciencia ficción, así como las trilogías que salen, pero que es una muy buena manera de contar historias".

Para Carson, el punto de encuentro de todas estas personas es que Piedras Negras, a pesar de compartir frontera con Estados Unidos, no cuenta con una vida cultural que permita a los interesados en la escritura creativa, desarrollar sus talentos a través del ensayo que permiten los talleres de literatura.

“Eso me comentaron, que una actividad programada como la mía no hay. Hubo un taller y de repente desapareció, que fue hace meses y que tomaban con Gerardo Segura de Saltillo, pero no era una convocatoria tan abierta por lo que de seguro hay mucho talento desperdiciado porque no tienen un punto de encuentro para conocer escritores”.

El escritor mencionó que los talleristas también le comentaron que son escasas las presentaciones de libros. Cuestionado sobre lo que se puede hacer en tres días, Carson aseguró que no mucho, pero intentó infundir confianza para que expresaran lo que escriben, pues el mostrar lo que redactan es un paso importante.

“Más que nada pensé en que no les diera miedo expresar lo que escribían, quitarles ese miedo y que se sintieran a gusto al estar platicando para mostrar lo que escriben y saber lo que se piensa, eso fue lo que noté, que tenían mucho nerviosismo de abrirse y les dije que buscaran un espacio parecido al que hicimos. Quise dejar una semilla de que sí les gustó, que ellos mismos se siguieran juntando, se pusieran de acuerdo con algún escritor y que ellos hicieran su propio taller”.

Aunque en tres días resulta imposible realizar una evaluación completa, Roberto Carson dijo que los asistentes conocen a los autores de la literatura norteña y manejan elementos fronterizos como el spanglish y la cultura “chola” como temas recurrentes.

A un mes de concluir su proyecto, Carson mencionó que de escribir una novela negra derivó en una sobre el consumo de la pornografía entre la alta sociedad y el manejo de los medios electrónicos y el internet.

