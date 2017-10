Corea, McFerrin, McLaughlin y Kuryaki al Riviera Maya Jazz

Ciudad de México

El Riviera Maya Jazz Festival contará con presentaciones de Chic Corea, Bobby McFerrin, John McLaughlin y Jimmy Herring, además de Illya Kuryaki y Los Valderramas, entre varios otros artistas, y realizará también un homenaje al baterista mexicano Fernando Toussaint, productor artístico del Festival hasta su fallecimiento el pasado 25 de febrero.

En un comunicado, se informó que el encuentro se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre, y es considerado uno de los diez mejores del mundo.

“El Riviera Maya Jazz Festival tiene como escenario natural Playa Mamitas, y se ha posicionado como un importante suceso que capta la atención de melómanos que llegan a este destino a disfrutar de buena música”, destaca la información.

En su aniversario número quince, el festival ofrecerá de manera gratuita tres jornadas de música en la playa, donde se espera la asistencia de alrededor de 15 mil personas cada noche.

El evento arrancará el jueves 30 de noviembre, con la presencia de Señor Vitalis Plays Aguamala, Illya Kuryaki y Los Valderramas y un homenaje al baterista mexicano Fernando Toussaint, quien fuera productor artístico del Riviera Maya Jazz Festival, fallecido a principios del 2017.





La nueva voz del blues en México, Steffie Beltt, deleitará al público con la “Luna de octubre” a la orilla del mar, en el segundo día del festival. La noche terminará con la actuación especial de John McLaughlin & Jimmy Herring, como parte de su tour The Meeting of the Spirits.

Chick Corea, ganador del Grammy en 20 ocasiones, será parte del gran cierre del evento. El maestro Corea cuenta con una gama impresionante de influencias y producciones musicales en su ilustre carrera, en la que siempre ha mantenido un estándar de excelencia.

Junto a ellos, el trompetista estadunidense Wallace Roney, la voz a capella de Bobby McFerrin y el romanticismo de Memo Ruiz Bolero Big Band.

El Fideicomiso de Promoción Turística de Cozumel y la Riviera Maya, encabezado por Darío Flota, hace posible la realización de este evento internacionalmente y que año con año sea una reunión de talento combinado con escenarios espectaculares y una inigualable infraestructura hotelera.

