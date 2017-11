Rivelino inauguró Tú en el ICC

Guadalajara

Tú es la magna escultura de Rivelino que en 2015 comenzó su itinerancia en Trafalgar Square de Londres y desde ayer puede apreciarse en el Patio Mayor del Instituto Cultural Cabañas (ICC), un poco en contra de la voluntad del destacado escultor jalisciense, quien había propuesto que se exhibiera en la explanada del mismo inmueble pero el Ayuntamiento de Guadalajara no lo permitió.

“Intentamos ponerla en la explanada, pero el municipio de Guadalajara tiene una agenda muy complicada, la pieza no podía esperar más tiempo y acepté la invitación que me hicieron para exponerla dentro del ICC. Hicimos todo lo posible técnica y financieramente porque quedara afuera, me gustaba la idea de que el público conviviera libremente con la pieza a la hora que quisiera sin que tuviera que pagar un boleto. Después de varios meses de gestión nos dijeron que no podía exhibirse porque iban a cambiar todo el piso de la Plaza Tapatía de aquí a diciembre. Me parece que alguien que está promoviendo la escultura pública como el Ayuntamiento de Guadalajara, debería tener un criterio más abierto, en fin. Ojalá sí terminen de cambiar el piso de la Plaza Tapatía pronto”, dijo Rivelino quien agregó que es la primera vez que exhibe en su estado natal. “No se había dado la oportunidad, son coincidencias del destino, es mi primera pieza en Jalisco y me siento satisfecho de que sea en el ICC”.

De acuerdo al artista los dedos que integran la pieza son de bronce y sus bases de acero, los primeros pesan dos toneladas cada uno y cada una de las bases doce toneladas. “Se presentó primero en Trafalgar Square en Londres en 2015, luego la llevamos a la Macro Plaza de Monterrey. Yo la concibo como un monumento a la otredad ¿quién es el otro?, es alguien que incluimos o alguien que excluimos. Ese dedo señala al otro ¿como si fuera un bandido o lo señala o como un héroe? No sabemos qué relación se está llevando a cabo. Utilizamos la seña como una cosa para descartar o incluir algo. El espectador tiene que ocupar ese espacio vacío. En lugar de conjugar en él, en el tú, conjugar en el nosotros. Cuando los dos contrarios se vuelven nosotros se da la igualdad, el conjugar la vida en nosotros, todos iguales”. El artista dijo que espera que el público disfrute la obra y se tome muchas fotografías con ella.

La inauguración se realizó en el marco del XX Aniversario de la declaratoria como patrimonio de la humanidad por la Unesco del ICC. En el acto inaugural, el artista jalisciense mencionó que Tú es un trabajo que busca cuestionar el concepto de igualdad y las diferencias en la sociedad.

“Con el dedo índice nos señalamos y con la seña podemos encontrar todo tipo de significados positivos o negativos”, destacó.

Mencionó el gran interés que tenía por traer esta obra a la ciudad de Guadalajara. “Traer estos dedos que hablan de la igualdad, que tan iguales somos hoy en día, si estamos reconociéndonos como iguales o estamos rechazándonos”, dijo.

También comentó “Siempre ha pensado en que la gente debe tener cerca una escultura monumental pública. “Hicimos todo lo posible para que fuera en el Patio Mayor y con eso conseguimos lo que nunca se había logrado con una pieza mía que es volverla museística”, añadió.

Por su parte, Antonio Crestani, director general de Vinculación cultural de la Secretaría de Cultura federal, consideró que es una obra que no van a dejar salir del ICC y la gente vendrá a tomarse una fotografía entre sus dos dedos.

“Nos habla del otro en este momento de poder concebir ese tú como un reflejo del yo”, apuntó Crestani quien consideró que es lo que necesita actualmente la sociedad.

Para Myriam Vachez Plagnol, secretaria de Cultura de Jalisco, es un honor tener aquí uno de los trabajos más representativos de Rivelino no solo por su dimensión sino por su mensaje de igualdad.

Tú es una pieza que pesa cerca de 25 toneladas de bronce y acero con tres años de estudio para su concepción y a la par un año y medio de construcción en la que dos dedos índices se enfrentan en perfecta simetría. La obra interactúa con el espacio que lo rodea y con el público.

Rivelino, quien expone por primera vez en Jalisco, ha sido descrito como un representante de la joven escultura mexicana, que desarrolla propuestas artísticas creadas con investigación y construcción de relieves. El artista comentó que el 80 por ciento de lo que realiza son relieves.

La escultura monumental Tú permanecerá en el ICC hasta febrero del 2018 y posteriormente Rivelino planea llevarla a más espacios públicos en México, para después en 2019 exponerla en Estados Unidos.

