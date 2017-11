"Tú", de Rivelino, en el Hospicio Cabañas

México

Llegará la obra del artista Rivelino al altar mayor de la cultura en Jalisco: el Hospicio Cabañas. El escultor dice que representa todo un reto exponer su escultura monumental Tú en el máximo recinto cultural de su estado, luego de haberla montado en Trafalgar Square, Londres, en el contexto del Año Dual México-Reino Unido, de junio a diciembre del 2015; y en la Macro Plaza, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a principios de 2017.

“Mi obra estuvo en espacios públicos muy importantes, es la primera vez que decido acercarme a Jalisco, porque yo soy de Los Altos de Jalisco, con la finalidad de presentar mi escultura”.

Esta es una oportunidad de explorar otros espacios y de que su obra, que por lo general, exhibe en un espacio público, esté dentro de un museo.

“Una pieza que nació para estar en la banqueta, prácticamente en la calle, tendrá la oportunidad de exponerse en un espacio museístico, que cuenta con un patio interior de grandes dimensiones. Llegamos a este lugar después explorar varias opciones para poder mostrar Tú en la calle, con la Secretaría de Cultura de Jalisco vimos que el municipio de Guadalajara tiene una cuenta muy saturada respecto a lo que se plantea exhibir como arte público”.

El Hospicio Cabañas le abrió sus puertas gracias a la disposición de su directora, Olga Ramírez Campuzano.

“Ella me brindó la oportunidad de convivir con un público distinto al que siempre ha visto esta pieza. Es producto de la magia convertir una pieza monumental, destinada siempre al espacio público, en una pieza de museo: es como una gran oportunidad para explorar otro espacio”.

El Hospicio Cabañas es un recinto con una relevancia histórica incuestionable, realizado por el arquitecto Manuel Tolsá, y con una de las obras pictóricas más imponentes de nuestro tiempo, de la autoría de José Clemente Orozco, que pintó “la capilla Sixtina mexicana”.

“Mi escultura, de dos dedos índice, con un peso de 25 toneladas, estará a los pies del Hombre de fuego, de Orozco. Es algo que me conmueve y que me entusiasma muchísimo estar en el espacio cultural más importante de mi estado”.

Las esculturas para siempre, estar por fenecer

Rivelino siempre se ha interesado en trabajar la escultura monumental, por lo que reflexiona acerca del arte público: “¿Qué sucede con el monumentalismo contemporáneo? Yo creo que de la obra pública monumental que llega y se queda para siempre, imponiendo un gusto, están terminando su ciclo. Considero que el arte público está en un momento en el que debe compartir con el público, intercambiar emociones y reflexiones, para luego irse, creo que esos tiempos de la pieza monumental para siempre, está por terminar, ya que es poco democrático”.

Sostiene que los artistas tienen que ser coherentes porque el dinero con el que se pagan esas obras, en la vía pública, es de todos, y no todos están contentos con que ese tipo de piezas se queden para siempre por encima de la decisión de la sociedad.

“A mí me interesa explorar por otro camino el monumentalismo, porque sí me gusta la obra monumental, me interesa la forma, la dimensión y la escala, pero mis obras no le cuestan al erario público”.

Así lo ha demostrado al montar sus obras monumentales en 16 ciudades de México y en algunas de las más importantes del mundo.

Tú, en el Hospicio Cabañas, servirá para reflexionar sobre qué significa ser iguales, tema que precisamente aborda, desde sus más diversas implicaciones, esta escultura monumental.

“Qué significa ser señalado hoy y qué señales damos a los otros; ¿estamos en igualdad de condiciones de manera social? La idea es que el espectador sea el actor principal y tenga la sensación de estar señalado por dos dedos”.

La escultura monumental de Rivelino estará del 11 de noviembre y hasta el 18 de febrero de 2018. Por esas mismas fechas, el Hospicio Cabañas presentará El Mural visto por el arte, muestra organizada por el Grupo MILENIO, de la cual el escultor jalisciense comentó: “MILENIO les abre la puerta a distintos creadores para que su obra pueda ser vista a través de todas sus plataformas. Me parece que es un ejercicio de apertura”.

El Instituto Cultural Cabañas, destacó el artista, “es un espacio consciente de la importancia de la diversidad, abierto a las distintas formas de expresión plástica, lo que comprueba que en el arte caben todas las perspectivas e intenciones; me enorgullece mucho que exista un museo así en Jalisco y que en él esté mi obra”.