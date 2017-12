México

El Rinoceronte Enamorado y la Compañía Nacional de Teatro (CNT) han estrenado este 2017 una versión de Los justos, de Albert Camus, “poniendo su lectura en diálogo con la narrativa de José Revueltas”. Bajo el título de Injusticia, esta revisitación del texto del existencialista francés no puede eludir en el imaginario de algunos de nosotros el enorme suceso que a principios de los años 2000 significó que el legendario maestro Ludwik Margules montara esta pieza en su pequeño Foro Teatro Contemporáneo de la colonia Roma de CdMx. La dramaturgia y puesta en escena que emprenden, respectivamente, Jesús y Edén Coronado, hacen homenaje al director polaco-mexicano y al tiempo nos entregan una renovada visión de este clásico del teatro universal.

Durante los primeros meses de 2018, Injusticia visitará la capital y podrá ser apreciada esta colaboración entre la CNT y El Rinoceronte Enamorado. La participación de los actores Diana Fidelia y Jorge León, y de Sabina Aldana en el vestuario por parte de la agrupación institucional, se ha complementado perfectamente con el equipo del grupo independiente originario de San Luis Potosí. Enrique Singer se ha propuesto extender las acciones de la CNT a los estados a través de un programa aún sin nombre, cuyo concepto es una “compañía de compañías”; es decir: establecer colaboraciones con agrupaciones independientes a través del “préstamo” de algunos de los miembros del elenco estable y/o de creativos, amén de algún apoyo más. Con este programa, la CNT busca extender sus brazos y hacer honor al concepto de “nacional” que la define. El primer experimento ha sido esta valiosa puesta en escena con El Rinoceronte Enamorado.

En la dramaturgia de Jesús Coronado, Camus suena mexicano pero no solo por el lenguaje, las palabras que emplea. La versión nos remite con fuerza al José Revueltas de El cuadrante de la soledad y de Luto humano, por supuesto. Pero no únicamente a su literatura sino también a su figura de activista polémico y severamente criticado por el propio Partido Comunista, del que finalmente sería expulsado. Sin hacer referencias precisas, texto y montaje de Injusticia sudan la historia de Pepe Revueltas. En lo personal me hubiese gustado una cita más concreta porque, tal y como está, puede ser leído por pocos (aunque no se trata de darme gusto). El trabajo actoral de Ricardo Moreno, Lizandro Cisneros, Antonio Orta y el propio Jesús Coronado se tejen sutilmente bajo la mano cada vez más sabia de su director, Edén Coronado. Esté pendiente de la cartelera en 2018 que se nos avecina, querido lector, y no se la pierda.