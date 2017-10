Rhea Volij, presenta Habla Casandra

Guadalajara

La bailarina de danza butoh Rhea Volij, finaliza este domingo su visita en Guadalajara con la presentación de su espectáculo Habla Casandra, luego de una semana de trabajo en la que dirigió actividades formativas y presentó el fin de semana pasado el montaje Amaralaniñafuego.



Volij, dijo que su discurrir por Guadalajara ha sido una experiencia muy satisfactoria, “me siento muy agradecida con Alfonsina Riosantos, quien me invitó, y por todo su equipo, porque no sólo es la satisfacción de compartir lo que sé de danza butoh, hay que considerar además la oportunidad de mostrar lo que he estado realizando en los últimos dos años”.



Explicó que Amaralaniñafuego, es una obra compleja físicamente un poco más hermética; personalmente yo me sentí muy bien, solo hubo problemas con algunos fotógrafos que se metieron mucho durante la función. Es un montaje elaborado en 2014, mucho más nuevo que Habla Casandra que se estrenó en 2011.



Habla Casandra, está inspirado en el mito de Casandra, según el libro homónimo de Christa Wolf, “recordemos que Apolo se casa con ella y le da el don de la adivinación, sin embargo; ella lo rechaza, por lo que Apolo también le da una maldición que es el hecho de que nadie le creerá sus adivinaciones, Casandra sabe el futuro pero cuando lo expresa nadie le cree.



Wolf en su libro, describe a una Casandra que al ver la destrucción de Troya, cuando han matado a su familia, ella se va en un barco hacia su muerte. Es entonces que reflexiona y se da cuenta que buscó que todos la escucharan y nunca se escuchó a ella misma. Los dos montajes que traje a Guadalajara son muy diferentes, aunque parten del butoh. El butoh lo he cultivado ya durante 22 años”, dijo la artista quien explicó “resulta una danza que integra mucho más que las otras danzas el campo físico y espiritual. A mí las danzas contemporáneas no me han facilitado un campo físico expresivo que mantuviera juntos un campo de pensamiento y de emoción. En general en mis experiencias anteriores, siempre le percibí a la danza una cierta dicotomía, una disciplina donde tenía que entrenar técnicamente para después pensar ideas y emociones, una cosa que nunca comprendí del todo porque yo creo que el cuerpo es una solo o miles de cuerpos en uno y eso fue lo que me reveló el butoh, que es una fisicalidad completamente llena de sensibilidad y espíritu”.



Volij se formó en Francia. Actualmente en Argentina prepara: Amor de inframundo en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y Horda, “una obra actual sobre la falsa dicotomía, civilización y barbarie. Lo que antes se pensaba que era barbarie ahora lo vemos muy civilizado y lo que antes creíamos que era muy civilizado nos estamos dando cuenta que es muy bárbaro. Antes de su visita a Guadalajara Volij, estuvo recientemente en Menorca y Bolognia en Guadalajara impartió el seminario Tocar la sombra, dio una conferencia demostración.

La cita para la función de Habla Casandra este domingo es a las 20:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas en Alcalde 1351. La entrada es libre

