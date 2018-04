IMCE convoca a participar en primer revista literaria

Torreón, Coahuila

Con miras a conformar una revista cultural llamada Bugambilia, el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) convoca a escritores, periodistas y aficionados a sumarse al proyecto, que tendrá orientación sobre la difusión de géneros literarios y de periodismo cultural.

La coordinación de literatura, a cargo de Ruth Castro, informa que los escritos deberán ser originales e inéditos cubriendo los géneros de ensayo creativo con una extensión mínima de 3 mil caracteres y máximo de 5 mil con tema libre.

Se informó que además para la categoría de cuento se recibirán relatos de tema libre con extensión mínima de 4 mil y máximo 6 mil caracteres, en reseña se aceptarán textos con novedades de cine o literatura con extensión entre los mil y 2 mil caracteres.

En tanto que para crónica o reportaje se recibirán textos de de cualquiera de los géneros con extensión mínima de 3 mil y máximo 6 mil caracteres.

Se convoca a todas las personas originarias de Torreón o que radiquen en esta ciudad, a colaborar con la publicación enviando textos para su primera edición.



Se detalló que la coordinación de literatura sólo recibirá un texto por persona en una de las categorías mencionadas y que los textos podrán enviarse en formato .txt .doc .docx, descartando cualquier otro formato.

Los trabajos se deberán enviar en formato Times New Roman, a 12 puntos, con interlineado sencillo. Los textos que tengan redacción deficiente o faltas ortográficas serán descalificadas automáticamente.

El nombre del archivo deberá estar de la siguiente forma: título_apellidosnombre. El asunto en el correo será “1er. número de revista Bugambillia” a: coordinacion_editorial@hotmail.com

El correo deberá incluir nombre completo del autor, pseudónimo (si usa), y una breve semblanza de no más de 70 palabras. Si los datos del autor no se encuentran en el cuerpo del correo no se aceptará el texto.

El plazo de recepción terminará el 25 de abril.

Los textos seleccionados serán anunciados el 2 de mayo a través de las redes sociales del IMCE. Sólo habrá comunicación mediante correo electrónico con los autores seleccionados.

A las personas que reciban notificación en su correo recibirán un pago de cien pesos por cada mil caracteres con espacios, dependiendo de la extensión de su colaboración.

Cualquier detalle que no pueda resultar o no se mencione en esta convocatoria será resuelta al interior del IMCE.