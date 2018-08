La resistencia artística de Neruda, vigente: Mark Eisner

Mauricio Flores

Algo tendrá la poesía del chileno Pablo Neruda (1904-1973) que sus formas y contenidos siguen alentando resistencia y humanidad. En Neruda. El llamado del poeta (Harper Collins), su autor, Mark Eisner, recuerda la añeja sentencia nerudiana: “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”, reconsiderada por los pacifistas de San Francisco contra la invasión de Irak (2003), los jóvenes de la Primavera Árabe de El Cairo (2010) y las integrantes de la marcha de las mujeres en Washington (2017). De este Neruda habla Eisner, egresado de la Universidad de Michigan, con MILENIO.



¿Por qué volver a Neruda?



Llevo casi 15 años trabajándolo. En mi faceta de traductor de poesía, alguien me invitó a editar un libro con su obra, que resultó The Essential Neruda: Selected Poems. Esto me llevó a leer casi todo lo que se había escrito sobre él. Lo que encontré fueron productos diversos, unos muy académicos y otros demasiado subjetivos. Mi interés fue siempre colocarme en la mitad y conseguir una biografía que hable de un Neruda total, hablar de su vida más personal, su obra y su faceta de militante. Esto fue vital para mí.



“Es la fusión de las etapas de su legado: cada uno de los tres aspectos se entiende por sí mismo, aunque son partes interdependientes e influyen entre sí. ¿Por qué lo hice así? No lo sé muy bien todavía. Mucho me ayudó entrar en contacto con varias personas que lo alcanzaron a conocer y personajes de la vida cultural y política chilenas”.



¿Cómo es que su poética amorosa sigue vigente?



Es un gran fenómeno. Hay personas que no saben nada de Neruda y te pueden nombrar el título de uno de sus poemas o recitarlo en su totalidad. Es difícil entender su permanencia, pero pienso que es algo como pretender definir el gusto por la música de Revueltas o Bach. “Hay algo en estos poemas que permanece. Sus primeras obras, tal vez las más conocidas, fueron escritas cuando tenía 19 años o menos, y su sensibilidad, dedicación y voces vibran aún y están inscritas en una gran tradición.



“Cada uno de los llamados Veinte poemas son diferentes y nos dicen cosas; 35 años después publicó Los versos del capitán, y lo sigue haciendo. Cada lectura de Neruda en cada tiempo del lector sigue transmitiendo emociones, quizá porque todo su trabajo poético habla de la maravilla del ser humano.



Neruda nos dice qué tenemos en nuestro interior, complejo o sencillo; verdadero o desconocido.



¿Existe algo del trabajo de Neruda aún inédito?



Sería un verdadero hallazgo. Neruda escribió sus grandes obras, y fue consciente de ello, muy tempranamente, entre 1923 y 1962, aproximadamente. Lo que también es cierto es que hay grandes títulos de él que no se consiguen fácilmente o no circulan profusamente. Tal vez faltarían traducciones. Sus obras completas solo están en español. Hay cartas, entrevistas, poemas, discursos y traducciones muy bien organizadas. Hay una fundación que resguarda su legado, hay colecciones más personales y las mismas casas que habitó en Chile están abiertas al público.



Llamado realmente Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, el poeta tuvo siempre diversas fascinaciones literarias y políticas. Entre las primeras, Eisner recuerda la profesada a Walt Whitman, referente de las letras estadunidenses del siglo XIX: “Algo observó en él Neruda. Tal vez sus afanes por la democracia, su insistencia de destinar el verso y la poesía al pueblo, la vinculación del poeta y la política. Whitman, sin embargo, no influyó tanto en Estados Unidos como habría influido Neruda en Chile”, acota Eisner.



¿Seguirá siendo Neruda el poeta y el intelectual de la resistencia?



No tengo una bola mágica de cristal, pero puedo decir que cuando estaba terminando este libro, que entre otras cosas destaca la relación entre poesía y resistencia, esta palabra se repetía una y otra vez, justo en los días de inicio de Trump en la presidencia.



Ahora en la sociedad estadunidense permea una palabra: resistencia, la que siempre estuvo en la poesía y vida de Neruda. Solo recordemos su paso por la Guerra Civil española.



Algo tendrá su poesía que se repite en las manifestaciones de resistencia más cercanas.