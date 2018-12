‘Relatos de malta’, un libro fabricado con residuo cervecero

Jesús Alejo Santiago

En la literatura, las bebidas espirituosas han aparecido de diferentes formas, en algunas ocasiones como protagonistas, pero no de la manera en que se presenta en Relatos de malta, un volumen de cuentos impreso en un papel hecho con bagazo extraído de los tanques de la planta de Grupo Modelo.



“La idea surgió de combinar dos aspectos: los mexicanos leemos alrededor de 3.8 libros al año, y nosotros trabajamos muy cerca con cerveceras. Ellas nos dieron la información de que México es uno de los países que más cerveza elabora, exporta y consume. Un mexicano bebe alrededor de 75 litros de cerveza al año”, explica Tonatiuh



Olvera, director creativo del proyecto, impulsado por Time Out México y Grupo Modelo.



El proceso de elaboración del papel llevó aproximadamente un mes y fue desarrollado en una planta del Estado de México, para el cual se usaron 120 kilos de bagazo de cebada, lo que dio un papel artesanal donde se imprimieron textos de Armando Vega-Gil, Iván Ballesteros, Wenceslao Bruciaga, Ruy Feben, Carlota Rangel, Michelle Pérez-Lobo, Verónica Maza Bustamante, Julián Herbert, Gabriel Rodríguez Liceaga y Pedro Reyes.



“Se relatan muchas cosas que los mexicanos ya damos por sentado: hay un elemento en común que nos une a todos, el gusto por la cerveza. En todos los textos se retrata el amor por la cerveza y cada uno lo hace con su propio estilo: algunos hablaban de reuniones, otros reflejan algo más fantástico acerca de cómo se hace la bebida”.



Con la coordinación editorial de Paola Tinoco, la portada de Relatos de malta estuvo a cargo del ilustrador argentino Liniers. A los cuentos se suman comentarios de amantes de la cerveza, como Carlos Puig, Mariana H, Javier Risco, Gina Jaramillo, Gastronauta y Mauro Mauad, entre otros, quienes compartieron una pequeña frase sobre lo que significa la cerveza para ellos.



La elección de los autores que participarían en el libro no fue sencilla, porque se había planteado un panorama heterogéneo en los relatos, “a fin de concretar un abanico diverso de escritores y, con ello, de lectores a los que queremos llegar”.



Y ADEMÁS



INVITADO A LA FIESTA

Uno de los comentaristas del tema es Carlos Puig: “Mi relación con la cerveza tiene que ver con el sol: la prefiero de día. De ser posible al aire libre, rodeado de gente que sonríe y habla, aún mejor si alguno canta, y por el sol o la cerveza, vaya usted a saber… todo aquello que ilumina”.