Regresa ‘Otello’ al Palacio de Bellas Artes

México

Luego de 35 años de ausencia de los escenarios mexicanos, la ópera Otello, de Giuseppe Verdi, regresa al Palacio Bellas Artes el próximo 5 de noviembre bajo la dirección concertadora de Srba Dinic y la escénica de Luis Miguel Lombana. Se trata de una nueva producción de la Ópera de Bellas Artes, de la cual se ofrecerán cuatro únicas funciones el 5, 7, 9 y 12.

Otello es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito, basada en The Tragedy of Othello, the Moor of Venice (La tragedia de Otelo, el moro de Venecia) de William Shakespeare.

Cuenta la historia de Otello, general moro al servicio de Venecia, quien, gracias a sus triunfos, gobierna la isla de Chipre, consigue el amor y la mano de Desdémona, una joven noble italiana a quien ama con pasión. No obstante, se siente inseguro y casi indigno de su belleza y refinamiento, por lo cual se convierte en víctima fácil de la envidia de sus cercanos.

Para esta nueva producción el elenco está encabezado por el tenor lituano Kristian Benedikt como el general moro, la soprano rusa Elena Stikhina en el papel de Desdémona, el barítono italiano Giuseppe Altomare como Iago, y la mezzosoprano mexicana Encarnación Vázquez en el rol de Emilia (esposa de Iago y doncella de Desdémona).

También participarán los cantantes Andrés Carrillo, Enrique Guzmán, Alejandro López, Tomás Castellanos y David Echeverría, acompañados por la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, éste último conducido por el director huésped Pablo Varela.