Enterrar a un ser amado

Un hombre entra a un bar. Este que podría ser el inicio de un mal chiste es el inicio de una buena película: Reencuentro, nostálgica, inteligente y con un oscuro sentido del humor. Reencuentro es nostálgica porque cuenta la historia de tres amigos que hace mucho tiempo perdieron la juventud en una guerra estúpida, la de Vietnam. En Asia, Sal, Mueller y Doc estuvieron a punto de dejar el pellejo y cometieron un crimen cuyo misterio flota a lo largo de todo el filme. Además, el hombre que ha entrado al bar viene a pedir a sus amigos que lo acompañen a enterrar a su hijo quien ha muerto en otra guerra estúpida: la del Golfo. Y sucede lo previsible, aunque con un imprevisto sentido del humor. Porque Reencuentro es una road movie en la que tres viejos amigos y un joven soldado viajan por Estados Unidos con un ataúd. La película es inteligente porque está bien escrita, los diálogos son divertidos y discuten cosas interesantes: la existencia de Dios, la política estadunidense, la depresión y el sentido de ser joven y dejarse matar. El contraste entre el borracho Sal, el dolido Doc y el reverendo Mueller produce hilaridad. Pero, además, cada uno de ellos ha tenido que encontrar su propia forma de dar sentido al malestar existencial: en Dios, en la soledad o en el alcohol. Y que cada espectador decida si el muchacho en el ataúd que viaja por aquel país ha muerto en forma heroica o estúpida. Reencuentro es un filme anti bélico que no cae en moralismos. Justo por eso agradecemos un sentido del humor que nos permite identificar el dolor del padre sin obligarnos a entrar en el sentimentalismo patriotero de un país que se fue a meter injustamente en Irak.

Reencuentro es como una buena obra teatral. No tanto porque a menudo resulte estática, sino porque todo el peso del drama recae en las actuaciones. Estos tres hombres tienen que encarnar a tres personajes que, amargados, han de dar sentido a lo que de suyo no lo tiene. Porque en la vida real la muerte de un joven como el hijo de Doc no tiene sentido pero en el cine sí. El sentido, al menos, de invitarnos a pensar que en toda civilización se considera sagrado el deber de dar sepultura a lo que más amamos.