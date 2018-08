Lilia Angélica Ovalle Arias

Luego de que se anunciara el despido de Gabriel Robles como dirigente de la Escuela Municipal Silvestre Revueltas, Ramón Shade, director artístico de la Camerata de Coahuila, dijo que el trabajo que realizó el músico dentro de la primera escuela de música que se fundó en La Laguna ha sido y será trascendente.

“Yo considero que es una lástima el que Gabriel haya salido de la Escuela Silvestre Revueltas, dado que su trabajo para nosotros era muy beneficioso. El trabajo que hicimos con el Coro de la escuela es muy importante, en varias ocasiones estuvo en óperas y también en oratorios. Se estaba consolidando un coro muy importante”, refirió Shade.

Como ejemplo de lo que estableció el maestro, el mes de abril del año pasado, los estudiantes del coro de la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas, participaron en la Missa in Tempore Belli de Haydn, en tanto que para marzo del año en curso lo hicieron en La Traviata de Verdi.

Shade explicó que La Laguna es una sola región, una entidad, por lo que su área de acción es única, aunque se trate de municipios y estados diferentes y en ese sentido la labor que realizó Gabriel Robles, desde que asumió la dirección de la escuela, fue importante.

“Gabriel contó con un equipo muy unido, a mí me tocó estar en ensayos en la escuela en Gómez Palacio y uno veía a un grupo muy unido, con un liderazgo fuerte, con carácter, que es lo que debe de ser un líder, que pudiera convocar a gente que estaba recibiendo una educación y que además tuvieron maestros visitantes muy importantes, en las clases de canto y en otros rubros. No me gustaría que esa labor se interrumpiera ahí, que eso quedara trunco”.

Explicó que el trabajo que se realiza en la institución gomezpalatina es vital.

“Ahí la autoridad junto con el director que era él, decidían lo que se iba a hacer. Yo creo que se le apoyó poco también. No sería deseable que una escuela que ya está consolidada se perdiera. Se han abierto, eso sí hay que decirlo, se han abierto algunas escuelas en la región, unas han sobrevivido, otras desaparecido, y muchas veces por la falta de apoyo.

“La educación musical no es un pasatiempo, no es algo donde se envía a los muchachos, a los niños, para que pasen un tiempo. Involucra la educación integral de una persona en una comunidad, porque es parte de lo que siempre hemos querido hacer, porque sabemos que va en contra de la delincuencia porque en lugar de andar en una pandilla, se le coloca con un instrumento estudiando, es el aspecto más importante que tiene esto”.

Aunque el maestro dijo que de la institución saldrán músicos formados, enfatizó que la educación integral de una persona se fortalece a través de las artes, rubro que se descuida en todo el país, a pesar de que la música se vuelve antídoto contra la violencia.

“Ya lo he dicho en algunos otros lugares en México, lo que estamos haciendo nosotros es lo que puede salvar a este país. La cultura en general, no sólo la música sino la pintura o la danza, forman a un hombre menos corrupto, menos violento y es lo que estamos viendo en todo el país”.“Yo creo que en este caso no estoy defendiendo a alguien que forma parte de Camerata sino que estoy defendiendo a alguien que paralelo a su trabajo con nosotros estaba realizando esa otra labor muy importante”.

"Yo creo que en este caso no estoy defendiendo a alguien que forma parte de Camerata sino que estoy defendiendo a alguien que paralelo a su trabajo con nosotros estaba realizando esa otra labor muy importante", finalizó.



