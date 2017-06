Aposté por una voz que sonara al rumor del alma: Ray Loriga

México

Sin tiempo ni geografía, una familia está sometida a una guerra y la vida transcurre sin definirse a ciencia cierta quiénes son los “buenos” o los “malos”, hasta que llegan a un lugar en donde todo es de dominio público: “Una parábola de nuestras sociedades” o “una fábula luminosa sobre el destierro, la paternidad y los afectos”, según el acta del jurado que le otorgó a Ray Loriga (Madrid, 1967) la edición XX del Premio Alfaguara de Novela por el título Rendición.

“Me gustaría pensar, y por eso situé la historia en el limbo, tanto temporal como geográfico, que es compartible y que podría leída por lectores de distintas partes”, explica el escritor, guionista y director de cine español en entrevista con MILENIO.

Dicen que toda distopía es una crítica a la sociedad, ¿cómo se inserta “Rendición” en esa perspectiva?

No me gusta la palabra crítica, porque no soy quién para juzgar o decir algo en nombre de nada. No me arrogo ninguna posición ni moral ni intelectual como para criticar. Preferiría pensar que es una observación personal, literaria, sobre nuestro presente, y un intento para compartir con el lector las dudas y extrañezas o inquietudes que a mí me produce, a ver si soy el único que la siente.

Y de la irrealidad tan verosímil que planteas en la novela, ¿qué es lo que más te preocupa?

Más que preocuparme, me extraña y me lleva a reflexiones. Quizá habíamos entendido la idea de los Estados totalitarios, representados muy bien en la historia de la literatura del siglo XX, y la posición del individuo acosado por ellos. Lo que estoy viendo hoy día son posiciones de autodelación por parte del individuo, que surgen no de la amenaza, de la extorsión o de la tortura, sino de la vanidad.

“Del empeño por mostrar todas y cada una de las cosas de nuestra vida, desde las más íntimas hasta las más frívolas, desde las más superficiales y todo bajo una apariencia de libertad, en una sociedad de consumo galopante. Estas reflexiones son las que he intentado compartir.”

Aprovechando el título de la novela, ¿nos estamos rindiendo ante esa realidad?

Creo que nos estamos entregando, ni siquiera rindiendo. Repito la palabra vanidad: por darnos no sé qué importancia en algunas actividades de nuestras vidas hemos pasado de algo que en un principio me parecía una herramienta de comunicación, a una herramienta de exhibición, de exposición constante, pero más con el anhelo de exhibir, que de compartir realmente. A las herramientas tecnológicas no las estamos domando, nos están domando a nosotros.

Hoy pareciera que sólo existimos a partir de los “me gusta” que tengamos en las redes sociales…

Por eso me interesa la posición del individuo, su autoestima y su esencia, pero antes de esos inventos, si aquí pudiéramos preguntar si estamos bien peinados o no, si estamos gordos o flacos: hasta qué punto eso merma nuestra esencia, nuestra identidad, sobre todo cuando lo buscamos desesperadamente.

“La fascinación por estos nuevos elementos llevan procesos de adaptación, ahora mismo la televisión se ha convertido en un electrodoméstico, se ha sustituido por los likes, lo que en principio no me parece mal, sobre todo porque a quienes ya somos muy viejos poco nos puede afectar, pero entre los jóvenes sí hay una cierta obsesión por la apreciación del grupo.

Cuando se dio a conocer tu nombre como el ganador del Premio hablaste de Juan Rulfo y en algunas críticas ha aparecido el nombre de nueva cuenta…

No me senté con Rulfo a escribir el libro. Igual que otros escritores, permea en mi escritura: le he leído y releído y releído… primero tuve el impacto de esas lecturas iniciáticas, y luego le he releído de manera constante, pero en esta novela intenté —no sé si lo conseguí, eso lo dirá el lector— una voz que sonase al rumor del alma de un ser humano, que tanto cuenta al lector como se cuenta a sí mismo. Eso lo encontré maravillosamente bien en Rulfo y quizá, por ahí viene la explicación, aunque para mí lo más importante del oficio es la propia escritura.

