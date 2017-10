México

DIVISIONES Y UNIONES

¿Qué es ser un artista hoy? Los pintores somos esclavos de esta sociedad, creo que el artista perdió la brújula o el destino sobre su liberalismo político, que el artista tiene que ser un académico y un intelectual, tener voz. A nivel internacional, en donde hay industria editorial, gráfica, de cine animado, el arte está conectado. La novela gráfica con el fine art, en las escuelas americanas o europeas, se divide totalmente a qué área vas, graphic novel o fine art, porque la novela gráfica está ligada a la ilustración infantil o a la ilustración en general y al cómic.

LA ILUSTRACIÓN

En las escuelas europeas y americanas no se ha perdido la esencia del arte y la tradición, es altísimo el nivel que vemos en las películas y en las editoriales, al contrario, ha ganado en inventar software o nuevos programas para ir ayudando en esta creación. Lo interesante es cuando te encuentras esas dos vertientes y hay un cómic gráfico, una novela gráfica, hecha por un artista creando su propio lenguaje.

PINTURA Y FORMATO

Pintar en formatos grandes o chicos es nada más las dimensiones, cuando terminé mi maestría en San Francisco, conocí a un gran artista francés, un realista que traía esa esencia y me invitó a trabajar en su estudio en París, y me fui a trabajar en una editorial en Francia como ilustrador, y de ahí empecé a pintar formatos más grandes, siempre había pintado, pero a tener más esencia. Del ilustrador al pintor, lo más importante es la figura, porque los ilustradores somos de figura, ves totalmente la figura como acción, los ilustradores no tanto vemos posar a una persona desnuda y copiar, ésa es la ciencia básica del pintor. Cuando empiezas como ilustrador, te ponen modelos en vivo de Don Quijote o de un personaje histórico, y empiezas a crear, a modificar las formas de los personajes. Lo primero que me vino es esto, mi esencia, mi influencia fue mucho en Francia, España, en México. Como ilustrador te mandan a hacer un trabajo y dicen: “Esto va a ser espacial o futurista”, y empiezas a buscar todos los elementos y a fusionarlos. Trabajé la figura amando a los franceses como Bouguerau, como Sargent, los de la época victoriana son muy clásicos, me gusta Toulouse Lautrec, la influencia de la fotografía, Lumière, Méliès; y al pintor que no le han hecho justicia es Gauguin, creo es el primer postimpresionista que pierde la perspectiva y empieza a trabajar por medio de layers.

EL AMOR AL ART NOUVEAU

Tengo la influencia de ese tono afrancesado de 1900, de la Belle Époque, del art nouveau, también como de principios del siglo XX. Es el arte orgánico, la simbología sexual, la nostalgia, porque como mexicanos, somos orgullosos de nuestra cultura prehispánica, pero también hubo una influencia afrancesada que se fusionó. Nos sentimos orgullosos de esa época, la vemos con mucha nostalgia. El tema es el amor a esa nostalgia bella, romántica, es crear toda esa esencia de art collage. El gran maestro de esa época es Klimt, la hoja de oro, la posición de sus modelos, lo traté de traducir al año 2017, y tal vez la simbología en la posición de los espejos.