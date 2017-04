Murió el padre del rosa mexicano, Ramón Valdiosera

Ciudad de México

Ramón Valdiosera, nacido en Veracruz en 1918, falleció este martes en la CdMx. A lo largo de casi un siglo desarrolló una carrera en la que transitó con éxito por la creación de historietas, el diseño de modas, la dirección de cine y televisión, y la pintura.

Desde los 15 años destacó como historietista y en los años treinta y cuarenta fundó las históricas publicaciones Medio Litro,El diamante negro de Fu Man Chú y el periódico taurino Oreja y rabo, además de dirigir la célebre Chamaco Chico. Con él se formaron dibujantes como Ángel Mora, creador de Chanoc, y Antonio Gutiérrez, diseñador de Lágrimas y risas.

Fue precursor en los años cuarenta de la moda étnica mexicana.



Hasta nuestros días, Valdiosera era aún objeto de homenajes en las convenciones de cómics, donde los jóvenes moneros y comiqueros se referían a él como El maestro.

En el diseño de modas tuvo mucho éxito, pues fue precursor en los años cuarenta de la moda étnica mexicana, para lo cual utilizó manta, mezclilla y telas de rebozos. Un desfile de modas con sus diseños se realizó con gran éxito en el Waldorf-Astoria de Nueva York en 1949, donde presentó el “rosa mexicano”, como color propio de nuestro país.

Llegó a vestir a a Rita Hayworth, a la esposa de Chaplin, Paulette Goddard, y además realizó el vestuario de María Félix en la cinta Tizoc (1957), en la que también aparecieron algunas de sus pinturas. En 1960 Valdiosera se asoció con un empresario para crear Maya de México, su línea de ropa comercial, con la que abrió 14 tiendas en México y una en Beverly Hills.

Valdio, como le decían sus amigos, fue también dos veces ganador del Ariel por sus documentales Himno nacional (1948) y Los hombres pájaro (1949). También fue productor de programas de tv como El estudio de Agustín Lara, Modas y modales y México es así.

En los años sesenta, el diseñador dijo “adiós a la fama porque es demasiado costosa, regalé mi taller y me dije, Valdio, ¡a pintar!. Lo que he hecho lo he hecho con éxito”, aseguró entonces.

En 2009 fue objeto de la muestra Rosa Mexicano. Moda e identidad: la mirada de dos generaciones, en la Casa del Lago, una retrospectiva a través del trabajo de una nueva generación de creadores como Alejandra Quesada, la firma Malafacha y la marca Trista. Ese mismo año, el Fashion Group International México le rindió un homenaje en el Mercedes-Benz Fashion Week México recordando su trayectoria a través de un reconocimiento.





*Con información de AP

