'Radio Torreón' con equipo de hace 26 años

Torreón, Coahuila

Entre los retos que tiene Radio Torreón para este año está mejorar su infraestructura, pues cuenta con equipo que no se renueva desde hace más de 26 años que existe la estación.

"Encontramos muchas carencias y definitivamente hay que apoyar a la estación técnicamente. La unidad móvil apenas la echamos a andar estos días y quitamos algunos programas, además de que corregimos otros", dijo Eduardo Teele Abaroa, director de la emisora ubicada en el Centro Cultural José R. Mijares.

"De repente pensamos que la cultura es un programa donde la gente habla muy mesurado, no estoy en contra de eso pero es algo muy aburrido para los tiempos actuales”.



Sin embargo, hasta el momento no hay claridad en cuanto a los recursos que la estación recibirá durante este año. "Todavía no están establecidos los presupuestos y ahorita estamos haciendo de tripas corazón con lo que tenemos”.

Defendió que existan programas deportivos o de buzón de quejas, pues argumentó también sirven para atender a la ciudadanía de ciertos sectores.

“Toda la programación que ofrecemos es cultural y de repente por ahí hay confusión respecto a que si un programa de deportes lo es o si metemos algún tipo de música. Cualquier tipo de música es cultura y lo que pasa es que hay ciertos horarios para cada género”.

Consideró que entre los retos de Radio Torreón está tener más público y renovar el esquema de que la cultura representa algo aburrido.

“Lo que siempre he dicho que la cultura no está peleada con el rating y de repente pensamos que la cultura es un programa donde la gente habla muy mesurado, no estoy en contra de eso pero es algo muy aburrido para los tiempos actuales”.

Detalló que actualmente la emisora cuenta con 40 programas y decenas de colaboradores, además de una nómina de 18 personas en las que no hay nadie sindicalizado.



“Ya me reuní con los conductores de todos los programas en persona y es algo que no ocurría anteriormente. En el caso de los que cancelamos fue en acuerdo con los colaboradores que por alguna razón ya no podían venir y no por sus contenidos”.



Reconoció que la administración anterior concluyó los trámites necesarios para los permisos federales como emisora cultural y la conversión a organismo desconcentrado.

dcr