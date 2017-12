Quincy Jones impulsa descargas de jazz en video

México

Dado que a la televisión abierta o por cable el jazz no le interesa, YouTube se ha convertido en un medio para hurgar en la historia y la actualidad visual de éste y otros géneros musicales. Lamentablemente, en muchos casos la calidad de la imagen y el sonido es deficiente, cuando no desastrosa.

Desde el 15 de diciembre, Qwest Tv es una opción recomendable para los seguidores de esta música. De acuerdo con un reportaje de Giovanni Russonello para el New York Times, “la última aventura de Quincy Jones es Qwest Tv, un servicio que ofrece descargas en alta definición de conciertos de jazz y documentales”.

Russonello señala que, hasta hace algunos años, los amantes del jazz seguían esta música por radio, tiendas de discos, revistas o librerías y bibliotecas. “Hoy, mucha exploración sucede en línea: particularmente en YouTube. La mayoría de los discos se abren paso a las plataformas de descarga, lo mismo que los videos de conciertos no oficiales, sesiones de estudio y viejos documentales que alguna vez fueron imposibles de localizar”.

Con una larga carrera en la industria de la música, que inició con pasos gigantescos a los 20 años como trompetista, arreglista y pianista de Lionel Hampton, Jones pudiera tener el toque de Midas necesario para que, con esta plataforma, el jazz alcance un buen nivel de popularidad.

Hace ocho años le preguntaron al músico, que para la mayoría es conocido por ser el productor del disco Thriller de Michael Jackson, si había habido rivalidad con el cantante pop. “Claro que no —respondió el productor—. He trabajado con Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole, Billie Holiday, Aretha Franklin y, sobre todo, con Ray Charles... ¿Cree que podría sentir celos de Michael Jackson? Michael no tenía tanto talento. Era grande, pero no jugaba en la liga de los que acabo de citar. He tenido siete hijos y participado en 40 películas. No tengo tiempo para perder en tonterías”.

Pero sí tuvo tiempo para planificar Qwest Tv, que ofrece una librería de videos en línea, la mayoría de los cuales no están en YouTube ni en ningún sistema de descargas. En entrevista para JazzTimes, Jones declaró: “Uno recuerda el 10 por ciento de lo que escucha y 30 por ciento de lo que ve. Cuando ves algo te golpea dos veces”.

El primer golpe al hígado de Qwest Tv incluyó un documental sobre el cantante Al Jarreau, quien murió en febrero de este año. También se ofrecieron descargas de conciertos de Jason Moran y su trío y la cantante Oumou Sangaré.

El proyecto tuvo su génesis en 2014, cuando Reza Ackbaraly, productor francés de televisión y programador del festival Jazz à Vienne, se topó con Jones. “Yo era el mayor fan del jazz que pudiera encontrar. Se me acercó y me dijo: ‘Iniciemos nuestro propio canal’. Yo le respondí: ‘Vamos’”, declaró a la prensa el productor.

Ackbaraly es consciente de que el jazz es una música de nicho, pero de alcance internacional. “Cuando piensas en gente como Chucho Valdés, Herbie Hancock o Kamasi Washington, ves que no llenan un estadio con 30 mil personas, pero sí reúnen de 500 a 7 mil personas en cada ciudad grande en todo el mundo”.

En la página de internet de Qwest Tv, Jones declara que “dentro de 100 años, cuando la gente eche un vistazo al siglo XX, verá a Bird, Miles y Dizzy como nuestros Mozart, Bach, Chopin y Tchaikovsky. Mi esperanza es que Qwest Tv servirá para construir para las futuras generaciones el gran legado que es el jazz”.

OPERARÁ A LA MANERA DE NETFLIX Y OTRAS PLATAFORMAS

En su artículo, el periodista Giovanni Russonello explica que Qwest Tv opera de manera muy parecida a Netflix, la exitosa plataforma de video en línea. Los usuarios de Quest Tv “pagan una pequeña tarifa cada mes para tener acceso a toda la biblioteca. También se parece a las plataformas de descarga tipo boutique, como Mubi, el servicio de filmes de arte, o Boiler Room, una organización que archiva sus propios conciertos de música subterránea en su página de internet.”

La respuesta a la campaña de Qwest por Kickstaster fue más allá de sus expectativas, pues a principios de año había recaudado casi el doble de lo que se pretendía obtener. Las suscripciones van desde menos de diez dólares al mes, para un acceso estándar, a cerca de 12 dólares para descargas de alta definición. Las suscripciones anuales ofrecen descuentos sustanciales. Qwest Tv se puede ver en teléfonos inteligentes y computadoras, así como en aparatos de televisión con un software especial.