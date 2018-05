¿Por qué debes dejar de usar la palabra ‘feminazi’?

Ciudad de México

Una mujer camina por la calle, un hombre le lanza "piropos" y ella le grita que pare el acoso, una de las primeras palabras utilizadas en su contra es feminazi.

Si una reportera agredida sexualmente durante un enlace en vivo se defiende, empuja y golpea a su atacante, algunas voces la llaman igualmente feminazi.

Las situaciones son incontables, pero el descalificativo sigue siendo el mismo.

Pero, ¿de dónde viene el término feminazi? ¿por qué es insultante e irresponsable utilizarlo?

La palabra viene de la mezcla de la palabra feminismo y nazismo y fue inventada por Rush Limbaugh, un conductor de televisión estadunidense del Partido Republicano, con el propósito de denigrar la lucha feminista.

"Él es un conductor blanco, tiene un público blanco y conservador con pocos recursos económicos, es el perfil de la mayor parte de los votantes de Trump y lo hizo para desprestigiar a las mujeres que habían tenido logros durante la segunda ola del feminismo", explica Gabriela Cano, académica del Colegio de México (Colmex) y experta en Estudios de Género, y agrega que este hombre "concretamente estaba en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y de la despenalización del aborto en Estados Unidos".





>>>Feminismo + Nazismo = ¿feminazi?

El feminismo es un movimiento político y social que busca, desde sus inicios, conseguir la igualdad de mujeres y hombres en lo económico, social y cultural y con el tiempo ha ido evolucionando. Hoy día hay muchas tendencias dentro del mismo.

El nazismo, por su parte, es una doctrina política que enaltece el racismo (y la idea de una "raza pura") y el totalitarismo, su máximo exponente fue, como bien se sabe, Adolf Hitler, quien fue responsable de la muerte de millones de personas a quienes consideraba inferiores.

"Confunden: feminazi como si las feministas tuvieran una actitud autoritaria como el gobierno de Hitler en Alemania, que fue una dictadura que canceló todo tipo de libertades y que además a las mujeres alemanas y blancas las orientó a una vida doméstica y a tener muchos hijos que a la larga desplazaran a todos: judíos, gitanos, a todos los demás. Un gobierno con una política de exterminio a quienes no eran como ellos", explica Gabriela Cano, quien también es doctora en Historia por la UNAM.





>>>Tenemos noticias: las feminazis no existen

Hace un par de semanas, la revista TvNotas publicó un artículo de opinión llamado Feminazis, enemigas de las mujeres.

El texto, sin argumentos ni fuentes o consultas a expertos en temas de género, incluyó un test en el que se describen rasgos que, según la autora, están asociados con las feminazis.

"Las preguntas me parecen casi aleatorias, no hay una coherencia, nada más como que pusieron unas preguntas por hacer un test, pero justo como el término feminazi puede referirse a cualquier actitud, por eso lo pueden hacer", dice Gabriela Cano y detalla que el término es despectivo y se utiliza como si la lucha del feminismo no fuera importante.

El test destacaba siete supuestos rasgos o actitudes de feminazis:

Menciones constantes y despectivas hacia los hombres.

Problemas con la autoridad, en especial si tienen un jefe varón.

Desafío a los códigos de vestimenta. El texto señala que estas mujeres se visten para provocar.

Confunden la libertad sexual con el libertinaje.

Imposibilidad de mantener relaciones largas e igualitarias pues, según TvNotas, quieren tener dominio económico, pero buscan que su pareja continúe siendo el proveedor.

Atacan, critican y juzgan a otras mujeres.

Coquetean sin límites, son atrevidas y directas aunque el hombre en cuestión tenga una pareja.

¿Por qué está mal este supuesto test? Porque minimiza la defensa de los derechos de las mujeres y da a conocer un término que las violenta.

"Como si no hubiera disparidad en ingresos, como si no hubiera muchas mujeres que le tienen que pedir permiso a sus maridos para salir a la calle, como si no hubiera una violencia específica hacia las mujeres, como si no hubiera una sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado que recae sobre las mujeres, como si todo eso estuviera resuelto y el feminismo ya fuera una distracción o un entretenimiento excesivo", dice Cano.

Además, el texto enumera actitudes que ni siquiera tienen que ver con el movimiento feminista (como las "menciones despectivas contra hombres", los "problemas con la autoridad" o "juzgar a otras mujeres").

Los otros rasgos incluidos contribuyen a mantener un estereotipo de "cómo deben ser las mujeres", como el que habla sobre los códigos de vestimenta y menciona que las mujeres "se visten para provocar". La vestimenta de una mujer no es una razón para atacarla; o los que mencionan el comportamiento sexual de las personas, cuando los derechos sexuales son derechos humanos que deben ser respetados y promovidos y están reconocidos por la ONU.





El año pasado, la cantante mexicoestadunidense Renee Goust compuso y publicó La Cumbia Feminazi, que con buen ritmo permite entender por qué el feminismo y el nazismo no son comparables.





Así que ya sabes, para la próxima antes de utilizar la palabra, recuerda que las feminazis no existen.





ALEC