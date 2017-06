Cúpula de parroquia de Santiago Apóstol se desploma

Viesca, Coahuila

El pasado 20 de junio, fecha en que el pueblo mágico reportó actividad cultural al presentar el libro "Viesca, identidad e historia", ante la presencia del gobernador Rubén Moreira Valdez y autoridades locales, la cúpula de la parroquia de Santiago Apóstol se desplomó cuando tenía un avance superior del 80 por ciento. Así lo indicó el sacerdote Martín Valadez Delgado.

"Cuando le hablé me preguntó si había caído parte de la cúpula y yo le dije que no, que fue toda la cúpula, estaba como al 80 o 90 por ciento".



Con una cuadrilla de 18 obreros que realizan labores de restauración en el interior y exterior de la iglesia, icono de La Laguna que refiere la fundación de Viesca y fue erigida el 5 de abril de 1875, la obra tuvo este desplome en el cual además se afirma que un trabajador resultó lesionado.

Valadez Delgado informó que en el pasado, después de una Semana Santa, en la segunda quincena de abril, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Aguilar dio información a la comunidad en la Casa de la Cultura de Viesca junto a personal de Infraestructura del estado de Coahuila.

En esa reunión se les habló de la restauración y se les informó con gráficos sobre las modificaciones de muros y que la cúpula se iba a retirar para colocar otra. Allí se les preguntó si la intervención abarcaría el Museo Sacro, a lo que les respondieron que no.

Valadez Delgado indicó que les fue informado que urgía una restauración del espacio debido a que se encontraba deteriorado, situación que confirmó el párroco quien dijo, hay hundimientos de pared e incluso el área del coro está inclinada.

En cuanto a la supervisión del INAH, dijo que Francisco Aguilar se comprometió a acudir al municipio cada mes para informar sobre el avance del proyecto de restauración pero han pasado casi dos meses sin que se presente en la obra.

“Yo la semana pasada que cayó la cúpula le marqué y me dijeron que andaba en México y quedó en venir la siguiente semana para dar informe porque la comunidad está preguntando. Cuando le hablé me preguntó si había caído parte de la cúpula y yo le dije que no, que fue toda la cúpula, estaba como al 80 o 90 por ciento, solo faltaban detalles, afortunadamente no se cayó cuando fuimos a verla”.

