Promotores de lectura comparten su experiencia

Guadalajara

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC), en colaboración con el gobierno federal, realizó el XII Encuentro Estatal de Promotores de Lectura el sábado y domingo en la ciudad. El encuentro reunió a 160 de los 225 promotores que se tienen registrados, así como a los actores Arcelia Ramírez y Manuel Ojeda quienes forman parte del programa Leo, luego existo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) desde que se creó hace 15 años.

En Jalisco están activos aún un puñado de poco menos de diez coordinadores de Salas de Lectura, con larga experiencia, y que ejemplifican el éxito que ha tenido esta iniciativa fundada hace 20 años, según afirmó Héctor Jiménez, coordinador nacional del Programa de Fomento a la Lectura. El funcionario destacó que actualmente existen 4 mil salas de lectura en todos los estados del país.

Jalisco es uno de los estados con más actividad en este rubro y en el quese han originado también colectivos como Senderos de Lectura, que encabeza Edith Guadalupe Guerra, que a cuatro años de su fundación ha logrado aglutinar el trabajo de 20 mediadores de realizar actividades de manera itinerante en los poblados de Cihuatlán, Melaque, Cuestecomate, Teuchitlán, Ocotlán, Ajijic, Chapala, San Juan de los lagos, Zapotiltic. Para mayor información del programa puede consultarse en el sitio www.cultura.gob.mx

A continuación algunos de estos promotores comparten invitan a celebrar al libro y comparten su experiencia.

UNIDOS POR LOS LIBROS

José Cobián director de la Sala Arcoíris de Lectura asignada a Autlán de Navarro, con más de diez años de funcionamiento comenta: “El libro se celebra porque es un vehículo de cultura, conocimiento. Es la historia, la memoria que el hombre ha requerido para poder avanzar. Si cada hombre tuviera que aprender por el mismo todas las experiencias que necesita para fluir en la vida siempre estaría cometiendo errores ni evolucionaría culturalmente y civilizatoriamente. El día del libro se tiene que celebrar porque como objeto de cultura tiene que llegar a todas las casas y sobre todo a todas las conciencias”.

Severiano García, con cerca de 19 años de trayectoria como promotor de lectura en Tala, señala: “Yo llegué al programa cuando éramos unos cuantos colegas como Xóchitl, Efraín, Miguel Ángel y Ana Marmolejo. Hoy me llena de gusto saber ya hay 225 mediadores en Jalisco. Para celebrar el libro yo le diría a las personas que vayan a la librería, se compren el libro que más les guste, y lo lean”.

Dolores García, también promotora de Tala, con más de once años de trayectoria, comentó que “es importante leer para encontrarnos y descubrir otros horizontes. Aunque a veces creo que los libros también lo van encontrando a uno. Te enganchan con sus detalles, puede ser la portada, una tipografía… y uno no puede más que dejarse llevar… a cada quien le llega su libro”.

Agustina Loera Carrillo que ha promovido la lectura durante más de 20 años en Ajijic y lleva 18 años en el programa, dijo que la mayor satisfacción ha sido que los niños a los que les leyó han crecido y le han agradecido su labor. “No sabe cuánto me sirvió lo que aprendí en los talleres que nos impartió”. Aconseja que quien no se ha acercado a la lectura, inicie con libros de temática infantil.

Lila Martín del Campo, cuentacuentos desde hace 30 años, aconseja que los padres se pongan a leer con los niños, que hagan de la lectura un disfrute familiar. “No basta con dejarles el libro en sus manos”.

María Tránsito Campechano creó la sala de lectura Ideas de Tinta, que se encuentra ubicada en la Pila Seca y que este 18 de mayo celebra 7 años de fundación. La sala sesiona los domingos de las 11:30 a las 14:00 horas. “Instalada al paso de la Vía RecreActiva ofrece un lugar de descanso para leer, proporciona agua a sus visitantes. En ocasiones hay narradores orales. El libro debe celebrarse siempre, al hacerlo se celebra a la cultura, la vida y la razón”.

Esther Ramírez Alfaro, dijo que tiene 13 años con su sala de lectura Libres en el parque, que ya va en la tercera generación. “La primera generación de niños que formé ya tiene 20 años de edad; la segunda ya tienen como 16 y la que atiendo en estos momentos son niños entre los 6 y 12 años. Que continúen en contacto conmigo aún es lo más satisfactorio que me ha pasado”.

Arcelia Ramírez, actriz. “Colaboro con el programa Leo luego existo desde hace 15 años. Me parece muy importante pertenecer a este programa en estos momentos en los que los avances tecnológicos nos saturan. Hay una orgía visual en internet. Hago lecturas para público en general y me dio mucha satisfacción hacer una lectura para promotores que como yo se dedican a lo mismo, para ellos la promoción de la lectura es una misión. Es como un ejército amigo”.

Manuel Ojeda, actor. “Llevo el tiempo que lleva este programa en donde participamos cerca de 300 actores. Antes estuve en otro ciclo titulado ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Me invitaron y me entusiasmó en gran medida. Una de las grandes satisfacciones es que una vez fui a Colima, hice una lectura de cuentos de Juan Rulfo y una pareja se acercó conmigo y me confesó que les había gustado mucho, me preguntaron el título del cuento y me dijeron y que no sabían leer. A los cuatro años regresé a leer al mismo lugar, y esa pareja me abordó y me notificó que aprendieron a leer.

MC