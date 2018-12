Andrea Rodríguez

Este jueves se presenta en el Teatro Diana Cruzar la Cara de la Luna, reconocida como la primera ópera escrita para ser interpretada por mariachi con el libreto de Leonard Foglia y la música de José “Pepe” Martínez, comisionada por la Houston Grand Opera.

El tema principal de la obra es la migración, partiendo para ello de una familia marcada durante tres generaciones por la migración. La frontera entre Estados Unidos y México no sólo divide a los miembros que van en busca del “sueño americano” sino que también divide la identidad del protagonista entre las raíces de su padre y la tierra que lo ha visto nacer.

En el camino, Cruzar la Cara de la Luna también toca ciertos matices como los pueblos sin nombre, los sacrificios que realizan los migrantes y la vasta tradición mexicana. En esta conmovedora historia que se estrena en México participan más de 50 artistas en escena, incluyendo la colaboración del Mariachi Nuevo Tecalitlán y el Mariachi Juvenil de Mi Tierra. El elenco está compuesto de artistas como José Luis Duval, Fernando Cravioto, Amed Liévanos, Berenice Mastreta, Lisset Aguilar, Miguel Aranda, entre otros. Sin duda un espectáculo vistoso con una propuesta brillante que nos acerca a un problema que ha marcado a los dos países.

Autores y génesis

Leonard Foglia es un director de teatro estadunidense, libretista y novelista. Hizo su debut en Broadway como director asistente de The Heidi Chronicles en 1989. También dirigió revivals de Wait Until Dark (1998) y On Golden Pond (2005). Foglia ha colaborado con el dramaturgo Terrence McNally en varios proyectos, entre los cuales destaca The Stendhal Syndrome (2004). La idea de crear esta ópera, según ha declarado en varias entrevistas Anthony Freud, en aquel entonces director del Houston Grand Opera, surgió en 2007 como fruto de un proyecto sobre inmigración con siete comunidades inmigrantes, una de ellas la mexicana y comenzó a idearse para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia en 2010.

La cita es este jueves 20 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Diana, ubicado en avenida 16 de Septiembre 710.



