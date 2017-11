Presentan libro ‘De herencias y herederos’

San Pedro Garza García

Un manual con recomendaciones prácticas para traspasar el patrimonio a los sucesores propone Luis López Morton, director general de Morton Subastas, en el libro De herencias y herederos.

El autor expresó que la idea del libro surgió porque en la casa de subastas han encontrado muchos casos de conflictos entre herederos debido a que el testamento estuvo mal hecho.

“Cuando no hay testamento, cuando no hay las reglas claras de cómo heredar, cómo repartir, tenemos muchísimos problemas, no nosotros como subastadores sino las familias.

“Y ¿por qué pasa esto? pues porque viene toda la cuestión emocional, una parte emocional muy, muy grande”, señaló.

La presentación del libro se realizó en el Centro Cultural Fátima en San Pedro Garza García y contó con la presencia del politólogo Luis Ignacio Sáenz, y de Paco Calderón, ilustrador del libro.