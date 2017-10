Presenta Genaro Leal su libro "Como los vi, los recuerdo"

Monterrey

En una sala con poco más de 100 personas el ex alcalde de San Pedro y filántropo, Genaro Leal Martínez, presentó su libro “Como los vi, los recuerdo”, durante su participación en la vigésima séptima edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2017.

Su libro abarca desde 1930 a 1940 y es una serie de recuerdos anecdóticos de su trayectoria desde que incursionó en la iniciativa privada hasta que ocupó el cargo de presidente municipal.

En el libro también se describe su preparación académica como egresado de la Universidad de Nuevo León de la carrera de Ingeniería Química en 1954, cuando formó lazos con quienes serían amigos y colegas durante años posteriores.

Su participación en el sector empresarial comenzó a destacar a partir de que fundó la empresa Solventes y Productos Químicos, y posteriormente su transición al sector público en la década de los 70, fue un hecho sin precedentes debido a que no militaba en partidos políticos.

Don Genaro Leal extendió su agradecimiento a los presentes y resaltó las virtudes de su Alma Mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que funge como agente de cambio social en las nuevas generaciones.

“Yo me forme en la Universidad, la Universidad fue una guía para mí y la Universidad ha sido quizá, no quizá, con absoluta seguridad, el factor más grande de cambio en el noreste de México hoy me mencionaban se acerca a la cifra de un millón de egresados ha tenido un apoyo a todas las ramas del conocimiento y las ha engrandecido, ha sido una escuela de promotores en todas las ramas, también una escuela de emprendedores y una fragua de gente honorable para mí, a la universidad le tengo todo el agradecimiento”, concluyó.