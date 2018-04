Estos son los ganadores del Premio Pulitzer 2018

Ciudad de México

The New York Times y The New Yorker ganaron el lunes el Premio Pulitzer 2018 al Servicio Público, por revelar el escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein, del que nació el movimiento #MeToo.

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times dirigido por Jodi Kantor y al colaborador del New Yorker Ronan Farrow, por los impactantes informes que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

El resto de los ganadores en las categorías de Periodismo, Letras, Teatro y Música fueron anunciados este lunes. Estos son algunos de los ganadores:

Reportaje 'Breaking News'

El equipo del 'The Press-Democrat', por la cobertura de los incendios forestales que devoraron los distritos de Santa Rosa y Sonoma, California.

Reportaje de investigación

El equipo de 'The Washington Post', por su cobertura del escándalo sexual del candidato al senado en Alabama, Roy Moore, y de sus intentos por desprestigiar a los medios que lo expusieron.

Reportaje explicativo

Euipo de The 'Arizona Republic' y de 'USA Today', por ilustrar con textos, video, podcasts y realidad virtual, las dificultades y consecuencias que presentaría la construcción del muro fronterizo de Donald Trump.

Reportaje Nacional

Equipos de 'The New York Times' y de 'The Washington Post', por su amplia cobertura de la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Reportaje Internacional

Clare Baldwin, Andrew R.C. Marshall y Manuel Mogato de la agencia informativa Reuters, por el reporte de la campaña de matanza del presidente filipino Rodrigo Duterte's en su guerra contra la drogas.

Caricatura

Jake Halpern y Michael Sloan, escritor y dibujante de 'The New York Times', por sus crónicas gráficas acerca de la vida cotidiana de los refugiados, y su miedo a la deportación.

Fotografía 'Breaking News'

Ryan Kelly del 'The Daily Progress', por su imagen del momento justo del ataque con un auto durante las protestas raciales en Charlottesville, Virginia.

Letras, Teatro y Música

En la categoría de Ficción, el premio se lo llevó el libro 'Less', de Andrew Sean Greer; en Teatro, correspondió a la obra 'Cost of Living', de Martyna Majok; la categoría de Biografía fue para 'Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder', de Caroline Fraser.

Finalmente, en la categoría de Música, el Premio Pulitzer fue para 'DAMN' de Kendrick Lamar, un álbum que captura el dinamismo y la complejidad de la vida de los afroamericanos contemporáneos.

Si deseas conocer la lista completa de ganadores, puedes consultarla aquí. [VIDEO INICIA A LOS 10:10 MINUTOS]





* Con información de AFP y pulitzer.org.

